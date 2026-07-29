Olivija Dabrovska nakon uloge koja je obilježila svjetsku kinematografiju, ponovo je skrenula pažnju javnosti, otkrivši detalje sa kastinga i snimanja ovog ostvarenja

Izvor: Alamy Stock Photo / Alamy / Profimedia

Čuvena i svima poznata djevojčica u crvenom kaputu iz čuvenog ostvarenja "Šindlerova lista", Olivija Dabrovska, danas ima 37 godina.

Sa suprugom i kućnim ljubimcem živi u Poljskoj, gdje se bavi pisanjem i humanitarnim radom.

"Teško je reći nešto o sebi. Mogu da vam kažem činjenice, ali činjenice me ne opisuju. Ne mogu da sudim o sebi. Nadam se da sam dobra osoba. To je sve što mogu da kažem", istakla je Olivija u jednom razgovoru za strane medije.

Šindlerova lista trailer Izvor: YouTube/Universal pictures

Decenijama nakon uloge koja ju je proslavila, Olivija je ponovo skrenula pažnju javnosti kada se po izbijanju rata u Ukrajini posvetila zbrinjavanju i podršci ljudima primoranim da napuste svoje domove.

Kultne scene djevojčice u crvenom kaputu

Vidi opis Gdje je danas djevojčica iz "Šindlerove liste"? Otkrila dugo čuvanu tajnu i simboliku crvenog kaputa Šindlerova lista trailer Šindlerova lista trailer Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Alamy Stock Photo / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Universal Pictures - Amblin Ente / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/Universal pictures Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube/printscreen/Popcorn Picks Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Youtube/printscreen/Popcorn Picks Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Youtube/printscreen/Popcorn Picks Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/Universal pictures Br. slika: 8 8 / 8

Na audiciju otišla slučajno

Dabrovska je do angažmana u "Šindlerovoj listi" došla sasvim neočekivano. Za vreme snimanja u Krakovu tražio se veliki broj statisti, pa su se u tu priču uključili i članovi njene porodice. Na audiciju za ulogu djevojčice u crvenom kaputu otišla je u pratnji dede. Dok su se druga djeca i njihovi roditelji nadmetali da ostave što bolji utisak, ona je bila potpuno opuštena.

"Nikada nisam pitala Spilberga zašto je izabrao mene, ali mislim da je to bilo zato što nisam bila stidljiva i nisam se plašila. A zapravo nisam ni bila zainteresovana. Nisam pokušavala da pokažem Stivenu Spilbergu svoje najbolje lice. Tamo su bile i druge djevojčice koje su došle sa majkama. Bilo je kao takmičenje. Ni moj deda nije bio zainteresovan. Samo se brinuo o meni. Tako sam mogla da radim šta god sam htjela.", prisjetila se Olivija.

Pogledajte kako Olivija izgleda danas

Iako je bila izuzetno mlada, Olivija je tokom snimanja unijela jednu značajnu izmjenu u scenu. Trebalo je da se uvuče pod krevet, ali se plašila mraka i pauka, pa je predložila da uđe nogama umjesto glavom.

"Stiven Spilberg je prihvatio ovu promjenu i to je u filmu. Tako da sam imala malo uticaja", otkrila je Dabrovska.

Značenje crvenog kaputa

Protokom vremena, lik djevojčice u crvenom kaputu postao je globalni prepoznatljivi simbol stradanja u Holokaustu. Za reditelja Stivena Spilberga, taj detalj odražavao je nemogućnost sveta da zaustavi nacistička zlodjela. Kada je izbio sukob između Rusije i Ukrajine, Dabrovska je ponovo promislila o poruci lika iz svog djetinjstva, željeći da mu udahne novu simboliku vjere i obnove. Kreirala je novu verziju čuvenog prizora - djevojčicu u plavom kaputu na žutoj pozadini, u tonovima ukrajinske zastave.

"Ona je oduvijek bila simbol nade. Neka to ponovo bude", poručila je Olivija.

Ta objava označila je početak njenog novog angažmana. Priključila se volonterskoj grupi koja pomaže ukrajinskim izbeglicama pri dolasku u Poljsku. Ono što je započelo kao skromna građanska inicijativa, ubrzo se razvilo u mrežu od više stotina ljudi.