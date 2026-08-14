Ne traćite vrijeme: Top 5 najgorih i najglupljih filmova, mnogi su postali kultni, a među njima se našao i Betmen

Ova ostvarenja su godinama predmet rasprava među ljubiteljima filma, što pokazuje da čak i veliki filmski promašaj mogu da ostave trag

Izvor: YouTube/Netfliks

Postoje filmovi koji zainteresuju publiku već poslije prvih nekoliko minuta, ali i oni koje gledaoci jedva uspiju ili ne uspiju da odgledaju do kraja. Na IMDb-ju postoji lista pod nazivom "Najgori filmovi svih vremena", na kojoj se nalaze ostvarenja koja su publika i ljubitelji filma izdvojili kao posebno loša.

Prema aktuelnom stanju liste, ovo je pet ostvarenja koja se nalaze na samom dnu.

1. "Monster a Go-Go"

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Na prvom mjestu nalazi se naučnofantastični horor "Monster a Go-Go" iz 1965. godine, koji trenutno ima IMDb ocjenu 1,8. Priča prati astronauta koji nestaje nakon pada svemirske kapsule, dok se u isto vreme pojavljuje misteriozno čudovište. Film je posebno ozloglašen zbog konfuzne radnje, lošeg zvuka, montaže i produkcije. Zanimljivo je da je produkcija bila prekinuta zbog nedostatka novca, a film je kasnije završen uz dodatno snimanje. Zbog svega toga "Monster a Go-Go" se godinama navodi među najgorim ostvarenjima koja su ikada stigla do publike.

2."Birdemic: Shock and Terror"

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Drugo mjesto zauzima "Birdemic: Shock and Terror" iz 2010. godine, sa ocjenom 1,7. Film prati dvoje ljudi koji pokušavaju da prežive napad agresivnih, mutiranih ptica. Ostvarenje je postalo poznato zbog izuzetno loših vizuelnih efekata, neobičnog zvuka, glume i dijaloga. Umesto ozbiljnog horora, "Birdemic" je kod mnogih gledalaca izazvao smijeh, a upravo zbog svoje nevjerovatne produkcije stekao je i kultni status. Kritičari su ga često navodili kao jedan od najgorih filmova ikada snimljenih.

3. "Manos: The Hands of Fate"

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Na trećem mjestu nalazi se "Manos: The Hands of Fate", horor iz 1966. godine, koji ima ocjenu 1,7. Radnja prati porodicu koja se tokom putovanja izgubi i nailazi na tajanstveni kult predvođen čovekom poznatim kao Master. Film je postao poznat po lošoj glumi, neobičnoj montaži i brojnim scenama koje su publici bile toliko nevjerovatne da je ostvarenje vremenom dobilo kultni status. Iako je prvobitno zamišljen kao ozbiljan horor, danas se često gleda upravo zbog toga koliko je neobično loš.

4. "Batman & Robin"

Batman & Robin (1997) Official Izvor: Youtube/Rotten Tomatoes Classic Trailers

Na četvrtom mjestu nalazi se naslov koji će mnoge iznenaditi "Batman & Robin" iz 1997. godine. U filmu su glavne uloge imali George Clooney kao Betmen, Chris O'Donnell kao Robin, Arnold Schwarzenegger kao Mr. Freeze i Uma Thurman kao Poison Ivy. Radnja prati Betmena i Robina dok pokušavaju da zaustave svoje protivnike i spasu Gotham. Iako je imao ogromna očekivanja i poznata glumačka imena, film je naišao na veoma loše reakcije. Posebno su kritikovani dijalozi, humor, kostimi i način na koji su predstavljeni likovi. IMDb korisnička lista ga zato svrstava među pet najgorih filmova svih vremena.

5. "Troll 2"

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Peto mjesto zauzima "Troll 2" iz 1990. godine, ostvarenje koje je vremenom postalo jedan od najpoznatijih "toliko loših da su dobri“ filmova. Porodica odlazi na odmor u mesto Nilbog, ne sluteći da tamo žive goblini koji žele da ih pojedu. Paradoks je u tome što film, uprkos nazivu, zapravo nema trolove, već gobline, a nije ni pravi nastavak filma "Troll" iz 1986. godine. Loša gluma, neobični dijalozi i brojne nelogičnosti učinili su da film dobije gotovo kultni status. Čak je nastao i dokumentarac "Best Worst Movie", koji se bavi snimanjem "Trolla 2" i njegovim kasnijim usponom među ljubiteljima loših filmova.

Neki od najgorih postali su kultni

Iako se ovih pet filmova nalazi na vrhu liste najgorih ostvarenja, zanimljivo je da su pojedini upravo zbog svoje lošine postali veoma popularni. "Birdemic", "Manos" i "Troll 2" danas imaju publiku koja ih ne gleda zato što su dobri, već upravo zato što su toliko neobični i loše urađeni da predstavljaju posebno iskustvo.

Na kraju, ocena da je neki film "najgori" uvek je subjektivna. Ipak, činjenica da su ova ostvarenja godinama predmet rasprava među ljubiteljima filma pokazuje da čak i veliki filmski promašaj može da ostavi trag.