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Najstrašniji film svih vremena: Zabranili ga u evropskim državama, o njemu se pričalo i u parlamentu

Najstrašniji film svih vremena: Zabranili ga u evropskim državama, o njemu se pričalo i u parlamentu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Kritičari ga kritikuju zbog pretjeranih prikaza nasilja i količine krvi, a originalni kraj bio je toliko mračan da je izrezan iz filma

Hostel je među najstrašnijim hororima ikada Izvor: Youtube/HD Retro Trailers

Među ljubiteljima horora neprestano se raspravlja o tome koji je najuznemirujući film svih vremena. Jedan film se ističe na svakoj listi, a iznenađenje je to što je objavljen prije gotovo dvije decenije. Uprkos tome, u jednoj evropskoj zemlji je i dalje zabranjen, dok se o njegovom nastavku raspravljalo čak i u britanskom parlamentu.

Naime, radi se o filmu "Hostel". Radnja prati studente Pekstona i Džoša, koji u želji da uživaju u svemu što Evropa nudi, kreću da istražuju Slovačku, gdje ih otima i muči misteriozna organizacija.

Trailer za film Hostel
Izvor: Youtube/HD Retro Trailers

Ovaj horor snimio je čuveni reditelj Eli Rot, autor filmova "The Green Inferno" i 2001 "Maniacs".

Kritičari ga kritikuju zbog pretjeranih prikaza nasilja i količine krvi, a originalni kraj bio je toliko mračan da je izrezan iz filma. Čak i sa novim završetkom, "Hostel" je zbog nasilnog sadržaja zabranjen u Ukrajini, a izazvao je i bijes stanovnika Slovačke i Češke zbog načina na koji je prikazao Istočnu Evropu.

Veliki dio negativnih reakcija odnosio se na prikazivanje nacije kao siromašne i opterećene kriminalom, a Linda Heldičova iz slovačkog Ministarstva kulture izjavila je da je film u to vrijeme ozbiljno narušio imidž zemlje.

Nastavak filma, "Hostel 2", bio je zabranjen u Njemačkoj, a o njemu se raspravljalo i u britanskom parlamentu, gdje su poslanici tvrdili da bi se pojedini kadrovi iz filma mogli smatrati nezakonitim.

(MONDO)

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Tagovi

film horor zabrana

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