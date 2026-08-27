Holandija odustala od Evrovizije zbog Izraela: Organizatori odmah ponudili drugo rješenje

Ova radikalna mjera donesena je usljed učešća Izraela, ali i procjene vodećih ljudi televizije da organizatori nisu uspjeli da sačuvaju apolitični karakter spektakla.

Izvor: eurovision.tv/Alma Bengtsson

Holandski javni servis AVROTROS donio je odluku o povlačenju sa naredne Evrovizije, zbog čega je izvjesno da će ova zemlja i drugu godinu zaredom odsustvovati sa najvećeg evropskog muzičkog festivala.

Ova radikalna mjera donijeta je usljed učešća Izraela, ali i procjene vodećih ljudi televizije da organizatori nisu uspjeli da sačuvaju apolitični karakter spektakla.

"Neosporno je da međunarodni sukobi sve više utiču na takmičenje, narušavajući njegov neutralni karakter. Evrovizija je stoga postala platforma za podjele", izjavio je Cimerman, prenosi Euronews.

"Nedavno najavljene promjene ne pružaju dovoljno uvjerenja da je nezavisan i neutralan karakter Evrovizije ponovo uspostavljen", navodi se u zvaničnom dopisu AVROTROS-a.

Ipak, nakon najave AVROTROSA da se povlače sa Eurosonga 2027. vrata za učešće Holandiji još uvijek nisu zatvorena.

Evropska radiodifuzna unija (EBU) oglasila se ovim povodom i otkrila da se već pregovara sa drugim emiterom, koji bi u Holandijiprenosio takmičenje.

Direktor Evrovizije, Martin Grin, poručio je da EBU žali zbog odluke AVROTROS-a, ali da poštuju odluku koju su donijeli.

"Žao nam je zbog odluke AVROTROS-a da više ne učestvuje na Pesmi Evrovizije, ali razumijemo njihov izbor i poštujemo stavove naših članica emitera. Pesma Evrovizije je oduvijek bila mjesto koje okuplja ljude, slavi različite zajednice i pokazuje da je bolji svijet moguć čak i u najtežim vremenima. Sada ćemo nastaviti dijalog sa NPO-om, krovnom organizacijom holandskih javnih medijskih servisa, u vezi sa mogućnošću da neki drugi emiter učestvuje na takmičenju. Iskreno se nadamo da će publika i umjetnici iz Holandije i dalje moći da budu predstavljeni na Pesmi Evroviziji", kazao je on za ESC Today.

Prema informacijama koje je EBU potvrdio, razgovori sa NPO-om već su u toku. Cilj je da se pronađe rješenje koje bi omogućilo da Holandija ipak dobije svog predstavnika na Evroviziji 2027.

Iako Holandija nije učestvovala na prošlogodišnjem takmičenju, publika je upravo preko NPO-a imala priliku da prati takmičenje.

Tokom svih godina učešća na Evroviziji, holandski izvođači ostvarili su pet pobjeda. Prva je stigla 1957. godine, a zemlja je trijumfovala i 1959, 1969, 1975. i posljednji put, 2019. godine.



