Zbog sve češćih kampanja, ozbiljno se razmatra promjena u glasanju ne bi li svi takmičari imali fer šanse za pobjedu.

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Organizatori Evrovizije predlažu velike promjene pravila kako bi obeshrabrili kampanje glasanja čiji je cilj da utiču na rezultate takmičenja. Prema trenutnom sistemu, gledaoci mogu da glasaju do 10 puta za svog omiljenog izvođača putem telefona, SMS poruka ili interneta, piše BBC.

Vidi opis Evrovizija mijenja pravila glasanja: Ukida se višestruko glasanje za istu zemlju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Eurovision Song Contest/youtube Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest Br. slika: 10 10 / 10

Međutim, u pismu upućenom televizijskim kućama koje učestvuju na takmičenju, Evropska radiodifuzna unija (EBU) navodno je predložila da se glasanje u potpunosti prebaci na internet i da se od publike zatraži da izabere tri najbolja izvođača, umjesto da više puta glasa za jednog takmičara. EBU je, otkriva BBC, poručio da je politički motivisano glasanje postalo "trajna pojava" i da ga mnogi smatraju "duboko zabrinjavajućim".

Čini se da je kap koja je prelila čašu bila činjenica da se 2025. godine čak i izraelska vlada umiješala u lobiranje, posredno pozivajući obožavaoce da daju što više glasova predstavnici te zemlje.

Pjesma Juval Rafael "New Day Will Rise" zauzela je 15. mjesto prema glasovima stručnih žirija, ali je nadmašila sve ostale učesnike po glasovima publike, osvojivši 297 bodova. Rafael je na kraju završila na drugom mjestu, što je izazvalo pobunu nekoliko televizijskih kuća.

Vidi opis Evrovizija mijenja pravila glasanja: Ukida se višestruko glasanje za istu zemlju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Eurovision Song Contest/youtube Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Eurovision Song Contest/youtube Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Eurovision Song Contest/youtube Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Eurovision Song Contest/youtube Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Eurovision Song Contest/youtube Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Eurovision Song Contest/youtube Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Eurovision Song Contest/youtube Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Eurovision Song Contest/youtube Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Eurovision Song Contest/youtube Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Eurovision Song Contest/youtube Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Eurovision Song Contest/youtube Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest Br. slika: 20 20 / 20

Najnoviji prijedlozi ukinuli bi mogućnost višestrukog glasanja za istu zemlju, iako bi najvjerniji obožavaoci i dalje mogli da registruju dodatne korisničke naloge koristeći različite načine plaćanja.

"Vjerujemo da će ove promjene pomoći da se ublaži efekat organizovanog blokovskog glasanja, a da se pritom ne naruše pravičnost ni povjerenje u sistem", navodi se u pismu o kojem je prvi izvijestio švedski list "Aftonbladet". U pismu je EBU priznao da trenutni sistem glasanja utiče na percepciju takmičenja među obožavaocima.

"Čak i bez velikih plaćenih kampanja i uz sistem glasanja za koji možemo da garantujemo, postalo je jasno da današnja geopolitička klima podstiče glasanje za određene izvođače iz razloga koji imaju veoma malo veze sa njihovim nastupima. To nije ništa novo u istoriji Evrovizije, takve situacije viđali smo i ranije, ali ovog puta riječ je o trajnoj pojavi, a za mnoge je ona duboko zabrinjavajuća", navodi se u pismu koje su potpisali generalni direktor EBU-a Žan Filip de Tender i predsjednica Referentne grupe Evrovizije Ana Marija Bordas.

Više detalja biće poznato u narednim mjesecima, navodi BBC.

Inače, početkom nedjelje organizatori su objavili da televizijske kuće više neće imati pravo da budu domaćini takmičenja ukoliko je njihova država uključena u oružani sukob ili osjetljivu geopolitičku situaciju.

(Nova.rs/MONDO)