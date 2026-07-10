Bosna i Hercegovina donijela konačnu odluku o Evroviziji: Poslije 10 godina odsustva saopštene zvanične vijesti

Bosna i Hercegovina neće učestvovati na Evroviziji 2027. zbog finansijskih problema BHRT-a.

Izvor: Youtube printscreen/Eurovision Song Contest

Nacionalni javni servis BHRT potvrdio je da zemlja neće poslati svog predstavnika na Evroviziju 2027. godine.

Razlog za nastavak odsustva ostaju finansijski problemi sa kojima se BHRT suočava duži niz godina. Prema dostupnim informacijama, javni servis i dalje nije riješio dugovanja prema Evropskoj radiodifuznoj uniji (EBU), što onemogućava povratak na najveće evropsko muzičko takmičenje.

Time će Bosna i Hercegovina propustiti Evroviziju jedanaesti put uzastopno. Posljednji nastup ove zemlje zabilježen je 2016. godine, kada su u Stokholmu nastupili Dalal i Deen, uz Anu Rucner i Jalu.

Bosna i Hercegovina je prvi put učestvovala na Evroviziji 1993. godine, a najbolji plasman ostvarila je 2006, zahvaljujući grupi Hari Mata Hari i pesmi "Lejla", koja je osvojila treće mjesto u velikom finalu.

Iako među ljubiteljima Evrovizije postoji želja da se Bosna i Hercegovina vrati na ovo prestižno takmičenje, za sada nema naznaka da će se to dogoditi u skorijem periodu. Dok se finansijska situacija BHRT-a ne stabilizuje i ne ispune se uslovi za ponovno članstvo bez ograničenja u EBU, povratak ostaje neizvjestan.

Izvor: Nova/ MONDO