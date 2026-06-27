Ova zemlja je dobila zeleno svjetlo da prvi put učestvuje na Evroviziji: Stiglo zvanično saopštenje EBU-a

Vlada premijera Karnija snažno podržava ideju da Kanada učestvuje na Evroviziji.

Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest

Kanadski javni servis CBC/Radio-Kanada zvanično je postao punopravni član Evropske radiodifuzne unije (EBU), što znači da ova zemlja sada ima puno pravo učešća na Evroviziji!

Ova odluka donijeta je nakon glasanja na generalnoj skupštini ove organizacije u Pragu.

The EBU’s statutes were modified to enable this. (Below from CBC’s statement)



The criteria below would theoretically allow an American, Mexican or Japanese broadcaster to apply for full EBU membership given they are the other countries with CoE observer status.pic.twitter.com/2wCYZ4xfvE — Gabe (@esc_gabe)June 25, 2026

CBC, koji je još od daleke 1950. godine bio samo pridruženi član, ovim je dobio potpuno novi status koji im otvara vrata najvećeg muzičkog takmičenja u Evropi.

Ipak, Kanađani za sada sve drže u strogoj tajnosti. Iako su stekli ovaj status, iz kanadskog javnog servisa ne žele još uvijek da otkriju da li će iskoristiti priliku i prijaviti se za takmičenje.

"Više ćemo o Pjesmi Evrovizije moći da kažemo naknadno", poručio je kratko portparol CBC/Radio-Kanade, Leon Mar.

Ono što je posebno zaintrigiralo javnost jeste informacija da iza cijele ove priče snažno stoji država. Naime, vlada premijera Karnija je još u budžetu za 2025. godinu istakla da blisko sarađuje sa CBC-jem "kako bi se istražilo učešće Kanade na Evroviziji". Prema tvrdnjama dva izvora iz vlade, premijer je lično bio uključen u podsticanje ove inicijative.

Sa druge strane, da su Kanađani više nego dobrodošli, potvrdio je u maju i sam direktor Evrovizije Martin Grin, rekavši da bi takmičenje pozdravilo njihovo učešće.

Ukoliko Kanada prelomi i odluči da pošalje svog predstavnika, to ne bi bio presedan kada su u pitanju neevropske zemlje. EBU, koji organizuje takmičenje još od 1956. godine, dozvoljava promjenu pravila iz godine u godinu.

(Blic / MONDO)