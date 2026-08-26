Istorijski zaokret Netflixa: Otvara vrata rivalima i spaja sve serije na jedno mjesto

U velikom zaokretu dosadašnje poslovne strategije, Netflix pregovara sa direktnim konkurentima poput servisa Peacock i Fox One o dolasku njihovog sadržaja na najpopularniju striming platformu.

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Kako prenosi "NYT", Netflix razmatra mogućnost da na svojoj platformi ponudi filmove i serije drugih striming servisa. Kompanija navodno već pregovara sa servisima kao što su Peacock i Fox One o mogućem dolasku njihovog sadržaja na Netflix.

Takav potez podsjeća na Amazon Prime Video, koji korisnicima omogućava da se pretplate na dodatne kanale i kroz jednu platformu pristupe sadržaju drugih striming servisa.

Za sada nije poznato da li bi Netflix korisnicima prodavao pretplate na konkurentske servise direktno kroz svoju aplikaciju ili bi njihov sadržaj jednostavno postao dio Netflix ponude.

U svakom slučaju, to bi predstavljalo veliki zaokret u odnosu na dosadašnju strategiju kompanije, koja je uglavnom bila usmjerena na sopstvenu biblioteku sadržaja.

Netflix mijenja strategiju

Rukovodioci Netflixa dugo su izbjegavali saradnju sa direktnim konkurentima, ali čini se da se to sada mijenja. Prema izvještaju, kompanija je u junu prvi put dodala jednog francuskog emitera na svoju platformu.

Promjena strategije dolazi u trenutku kada striming kompanije više nisu toliko fokusirane na privlačenje novih pretplatnika. Umjesto toga, cilj je da postojeći korisnici što duže ostanu na platformi i da ih kompanije spriječe da otkažu pretplatu.

Zbog toga se nekadašnja borba striming servisa za pretplatnike sada pretvara u novu borbu oko objedinjavanja sadržaja. Velike platforme žele da postanu glavno mjesto preko kojeg korisnici pristupaju što većem broju striming servisa, umjesto da stalno prelaze iz jedne aplikacije u drugu.

Ako su informacije o Netflixovim planovima tačne, kompanija bi mogla da krene putem kojim je već krenuo YouTube. Googleova platforma nedavno je sklopila partnerstvo sa Peacockom, pa će pretplatnici YouTube Premiuma od sljedeće godine dobiti pristup Peacocku kao dodatnoj pogodnosti.

Izvor: B92