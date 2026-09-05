Novi Netfliksov triler za 3 dana pogledalo 23 miliona: Pisac inspiraciju za ovu jezivu priču pronašao u kući

Novi Netflixov triler "The Whisper Man" imao je veoma zapažen početak na platformi.

Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Film je za prva tri dana prikazivanja ostvario 23,2 miliona pregleda, što ga je svrstalo među uspješnije Netflixove filmske naslove objavljene tokom ove godine.

"The Whisper Man" ("Šaptač") trenutno zauzima sedmu poziciju među ovogodišnjim filmskim izdanjima, dok se ispred njega nalaze "The Rip" ("Pljačka"), "War Machine" ("Ratna mašina"), "Apex" ("Vrh"), "Thrash" ("Pokolj"), "The Last House" ("Poslednja kuća") i "Peaky Blinders: The Immortal Man" ("Peaky Blinders: Besmrtni čovjek").

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The Whisper man Izvor: Netflix

Film je, sa druge strane, uspio da nadmaši "72 HOURS" ("72 sata"), ostvarenje u kojem glavnu ulogu ima Kevin Hart, kao i još nekoliko ovogodišnjih Netflixovih ostvarenja.

Kada se posmatraju trileri i misterije objavljeni prethodnih godina, 23,2 miliona pregleda i dalje predstavljaju solidan rezultat, ali "The Whisper Man" nije uspio da se približi samom vrhu.

"Leave the World Behind" ("Ostavite svet iza sebe") je, na primjer, u prvoj nedjelji ostvario 41,7 miliona pregleda, dok je "Glass Onion: A Knives Out Mystery" ("Nož u leđa: Stakleni luk") stigao do 35 miliona.

Međutim, brojke o gledanosti nisu praćene jednako pozitivnim reakcijama kritičara i publike.

Na Rotten Tomatoesu film trenutno ima 48 odsto pozitivnih ocjena kritičara, na osnovu 58 recenzija. Još slabije prošao je kod publike, čija ocjena iznosi 41 odsto. Na IMDb-u se trenutno nalazi na 6,2/10.

O čemu govori film "Šaptač"?

Priča spaja istragu misterioznih zločina sa emotivnom dramom o ocu i sinu koji pokušavaju da poprave narušeni odnos.

U središtu radnje nalazi se Tom, otac čiji život se menja nakon što njegov sin Džejk nestane. Dečaka otima serijski ubica poznat kao Šaptač, kriminalac kojeg je prije više od 10 godina priveo pravdi Tomov otac Pit, nekadašnji policijski detektiv.

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Vidi opis Novi Netfliksov triler za 3 dana pogledalo 23 miliona: Pisac inspiraciju za ovu jezivu priču pronašao u kući Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Netflix Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Netflix Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Netflix Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Netflix Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Netflix Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Netflix Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Netflix Br. slika: 7 7 / 7

Slučaj dobija neočekivani obrt - čovjek za kog svi veruju da je odgovoran za stravične zločine, godinama se nalazi iza rešetaka. Dok se nova otmica događa, postavlja se pitanje ko zapravo stoji iza svega. Pit kreće u potragu za odgovorima, a u istrazi mu pomaže detektivka Amanda Bek.

Robert de Niro preuzeo je ulogu bivšeg policajca koji se suočava ne samo sa opasnim slučajem, već i sa sopstvenim greškama iz prošlosti. Reditelj Džejms Eškroft istakao je da je upravo ta unutrašnja borba ono što njegov lik čini zanimljivim.

Majkl Kiton pojavljuje se kao originalni Šaptač, kriminalac koji čak i iz zatvorske ćelije uspeva da utiče na istragu i manipuliše onima koji pokušavaju da ga razumiju.

Ideja se rodila u kući pisca

Jedan od takvih elemenata jeste i jeziva dečja pesmica koja dodatno pojačava osjećaj nelagode:

"Ako ostaviš vrata napola otvorena, čućeš šapat koji se govori. Ako ti prozor ostane otključan, čućeš ga kako kuca po staklu. Ako si usamljen, tužan i neraspoložen, Šaptač će doći po tebe."

Upravo spoj porodične drame i klasičnog trilera predstavlja osnovu filma. Dok se istraga razvija, sve je manje jasno gde prestaju dečji strahovi, a gdje počinje stvarna pretnja.

Nort je ideju za knjigu pronašao na neočekivanom mjestu — u sopstvenom domu. Nakon što je postao otac, želio je da napiše priču o odnosu očeva i sinova, ali mu je nedostajao pravi okvir za kriminalistički roman. Onda je njegov, tada četvorogodišnji, sin izgovorio rečenicu koja mu je promenila tok razmišljanja:

"Bio sam u kuhinji i čuo sam ga kako se igra u prednjoj sobi, pa sam provirio kroz kuhinjska vrata i pitao: 'Šta radiš?' A on je rekao: 'Samo se igram sa dječakom u podu', što me je pomalo naježilo."

Nort je kasnije objasnio da su ga posebno zanimale priče o neobičnim izjavama djece i načinu na koji ih odrasli doživljavaju.

"Oduvijek sam voleo da čitam priče o jezivim stvarima koje djeca mogu da kažu, i tada sam znao da će dječak u mojoj priči imati takve imaginarne prijatelje i da će se ispostaviti da su neki od njih nešto više od onoga što na prvi pogled djeluju", kazao je on jednom prilikom za The Esquire.

Inspiraciju je pronalazio i u internet razgovorima roditelja, gdje se često prepričavaju neobične izjave mališana.

"Poput toga kada dijete kaže: 'Tu sam nekada živio' dok porodica prolazi pored groblja ili kada govori o čovjeku sa dugim vratom u ormaru, a roditelji kasnije otkriju da se neko prije mnogo godina obesio u toj kući", istakao je on.

Kada je knjiga objavljena 2019. godine, priča je privukla veliki broj čitalaca, a kasnije je stigla i do Netflixa.

(Nova / MONDO)