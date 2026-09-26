Šta čita "kralj epske fantastike"? Brendon Sanderson preporučuje 10 romana koje svaki ljubitelj žanra mora da pročita

Ako ste pročitali sve od Tolkina, Martina i samog Sandersona, a i dalje ste gladni vrhunskih svjetova, magije i neizvjesnosti, imamo dobre vijesti za vas. Najveće ime savremene epske fantastike otkrilo je svoje favorite.

Izvor: Youtube printscreen / Everything In Middle Earth/Instagram/brandsanderson

Brendon Sanderson je jedno od najvećih imena u svijetu fantastike, ali je mnogo više od običnog autora u ovom žanru. Sanderson je i veliki obožavalac i pasionirani čitalac epske fantastike koji s vremena na vrijeme daje svojim čitaocima uvid u to šta i sam privatno čita. Za ljubitelje žanra koji traže nešto novo za čitanje, to je odlična polazna tačka.

Sandersonova djela pomogla su da se mlađe generacije uvedu u svijet fantastike, a sam pisac često ističe knjige koje su njega inspirisale. Pored romana uz koje je zavolio ovaj žanr, Sanderson bira i novija ostvarenja koja smatra zanimljivim.

U nastavku su neke od knjiga koje Sanderson preporučuje svim ljubiteljima fantastike.

1. "Ime vjetra" ("The Name of the Wind")

Često spominjan među najboljim fantastičnim knjigama u posljednjih 25 godina, roman Patrika Rotfusa "Ime vjetra" započeo je serijal Hronika o Ubici Kraljeva. Objavljen 2007. godine, roman je nastao nakon što je Rotfus proveo godine prerađujući ga prije nego što ga je izdavačka kuća DAW Books prihvatila. Originalna priča je potom podijeljena u tri zasebne knjige.

"Ime vjetra" ubrzo dospjelo na listu bestselera New York Times-a. Sanderson je Rotfusa nazvao genijem, i nije teško shvatiti zašto. Rotfus majstorski okreće uobičajene klišeje fantastike na glavu: njegov lik, Kvot, već je legendarna ličnost na samom početku priče. Međutim, kako se radnja odvija, stvarnost iza Kvotovog nasljeđa pokazuje se daleko složenijom.

2. "Zmajev princ" ("Dragon Prince")

Objavljen 1988. godine, "Zmajev princ" autorke Melani Roun prvi je dio istoimene trilogije. Godinama prije nego što je Sanderson postao poznat po svojim strogim magijskim sistemima, autorkini "Sunčani letači" ("Sunrunners") već su djelovali unutar jasno uspostavljenih pravila. Roun ulaže podjednako truda i detalja u političke aspekte i lične odnose između moćnih porodica, kao i u sam magijski sistem.

"Zmajev princ" je bio veliki komercijalni hit i lansirao je autorku među najveće zvijezde žanra. Njegov uspjeh doveo je do kompletiranja trilogije, kao i do nastavka u vidu trilogije Dragon Star. Za obožavaoce Brendona Sandersona, "Zmajev princ" nudi uvid u stil fantastike koji ga je formirao.

3. "Zmajoubica" ("Dragonsbane")

Brendon Sanderson ističe roman Barbare Hembli "Zmajoubica" kao jednu od knjiga zaslužnih za to što je zavolio fantastiku. Objavljen 1985. godine, ovaj roman ne prati klasičnog „izabranog“ protagonistu. Džon Aversin važi za živu legendu i jedinog čovjeka koji je ubio zmaja, ali priče koje o njemu kruže ne odgovaraju čovjeku koga čitaoci zapravo upoznaju.

Možda najzanimljiviji lik u knjizi jeste Dženi Vejnest, Džonova partnerka. Dženi je vještica, ali su je svakodnevne obaveze spriječile da dostigne svoj puni magijski potencijal. Ona se bori između porodičnog života i želje da postane moćna onoliko koliko zna da može. Posmatranje svijeta kroz njene oči pokazalo je mladom Sandersonu koliko fantastika kao žanr može biti raznolika.

4. "Sto hiljada kraljevstava" ("The Hundred Thousand Kingdoms")

Trilogija Nasljeđe autorke N. K. Džemisin započela je 2010. godine romanom "Sto hiljada kraljevstava". Ovo je bio njen izdavački debi i osvojio je nagradu Locus 2011. godine za najbolji prvi roman. Još rjeđe za debi ostvarenje, roman je bio nominovan za nagrade World Fantasy, Nebula i Hugo.

Knjiga se često hvali zbog izuzetnog osjećaja čuđenja i fascinacije koji izaziva. Džemisin božanstva svog univerzuma stavlja direktno u priču, pretvarajući ih u oružje vladajuće porodice. Bogovi su direktno umiješani u politiku tog svijeta i oblikuju međuljudske odnose.

5. "Crna prizma" ("The Black Prism")

Objavljen 2010. godine, roman Brenta Viksa "Crna prizma" postigao je trenutni uspjeh, dostigavši 23. mjesto na listi bestselera New York Times-a. Uspjeh romana izrodio je serijal Lightbringer, kao nastavak njegove trilogije Night Angel. "Crna prizma" je učinila Viksa jednim od najbrže prodavanih savremenih pisaca fantastike.

"Crna prizma" donosi magijski sistem izgrađen oko svjetlosti i boja. Korisnici ove hromaturgije poznati su kao Crtaci (Drafters) i oni mogu pretvoriti specifične boje u magijsku supstancu poznatu kao luksin. Viks je već uveliko pisao ovu knjigu kada je Sanderson izdao sopstveni roman sa magijom zasnovanom na bojama — "Ratnik Sjećanja" ("Warbreaker").

6. "Ubica: Učenik" ("Assassin's Apprentice")

Roman "Ubica: Učenik" iz 1995. godine početna je tačka trilogije Vidovnjaci (The Farseer Trilogy) autorke Robin Hob i temelj za njen širi serijal Svijet Drevnih (Realm of the Elderlings). Ovo je ujedno bio i prvi put da je autorka Margaret Astrid Lindholm Ogden objavljivala pod pseudonimom Robin Hob, nakon što je godinama pisala pod imenom Megan Lindholm prelazeći na epsku fantastiku.

Knjiga uvodi čitaoce u priču o FicŠivalriju Vidovnjaku, vanbračnom sinu princa Šivalrija. Fic treba da bude obučen za ubicu, ali Hob koristi njegov boravak u zamku da istraži njegove odnose i mjesto unutar kraljevske porodice. Sanderson nije jedini autor koji se zaljubio u ovaj roman — Džordž R. R. Martin ga smatra jednom od najboljih knjiga fantastike ikada napisanih.

7. "Sabrijel" ("Sabriel")

Ljubitelji fantastike znaju da su nekromanti, otkad žanr postoji, uglavnom negativci. Autor Gart Niks je preokrenuo ovu poznatu ideju u svom romanu „Sabrijel“ iz 1995. godine, koji predstavlja prvi dio njegovog serijala Staro Kraljevstvo (Old Kingdom). Umjesto da koristi nekromantiju za podizanje mrtvih i pravljenje haosa, glavni lik (Abhorsen) ima zadatak da vraća mrtve tamo gdje im je mjesto.

Ovaj mali preokret čini "Sabrijel" izuzetno zanimljivim. Niks uzima jedan od najstarijih klišea žanra i prilagođava ga taman toliko da čitaocima pruži nešto potpuno svježe. Knjiga je osvojila nagradu Aurealis za najbolji omladinski roman i najbolji fantastični roman.

8. "Tigana"

Ljubitelji i pisci smatraju "Tiganu" jednom od najboljih knjiga fantastike svih vremena. Napisao ju je Gaj Gavrijel Kej i objavio 1990. godine. Knjiga uspijeva da ispriča potpunu i vrijednu priču bez potrebe za beskrajnim nastavcima. Radnja se vrti oko kletve moćnog čarobnjaka koji magijom briše identitet i sjećanje na zemlju Tiganu za sve osim za one koji su rođeni prije kletve.

"Tigana" je jedno od najslavnijih jednotomnih djela fantastike i bila je u najužem izboru za nagradu World Fantasy 1991. godine. Keja izuzetno cijene drugi pisci u žanru i često ga nazivaju "omiljenim piscem tvog omiljenog pisca". Kej je tokom 1970-ih radio sa Kristoferom Tolkinom na sređivanju i objavljivanju "Silmariliona".

9. "Zmajski let" ("Dragonflight")

Kamen temeljac autorke En Mekafri, roman "Zmajski let", objavljen je 1968. godine i pokrenuo je čuveni serijal Jahači zmajeva iz Perna (Dragonriders of Pern). Knjiga je spojila dvije prethodno objavljene novele, uključujući Potragu za Vejrom (Weyr Search), koja je autorki donijela nagradu Hugo 1968. godine. Time je postala prva žena koja je osvojila nagradu Hugo za književnost.

Sanderson ne izdvaja isključivo "Zmajski let", već preporučuje čitaocima da pročitaju bilo koju knjigu autorke En Mekafri. S obzirom na to da je ovo prva knjiga u njenom najpoznatijem serijalu, predstavlja savršeno mjesto za početak. Mekafri je pomogla u revoluciji prikaza zmajeva u fantastici, dajući im sposobnost za emocije i stvaranje dubokih veza sa svojim jahačima.

10. "Straža! Straža!" ("Guards! Guards!")

Serijal Svijet Diska Terija Pračeta obuhvata čak 41 knjigu, što može djelovati zastrašujuće čitaocima koji žele da urone u ovu popularnu franšizu. Srećom, romani ne čine jednu kontinuiranu priču i ne moraju se čitati određenim redoslijedom. Objavljen 1989. godine, Pračetov roman "Straža! Straža!" smatra se jednom od najboljih knjiga u cijelom serijalu i odličnim početkom za nove čitaoce.

Ova knjiga uvodi podserijal o Gradskoj straži i omiljenog lika Sema Vajmsa. Brendon Sanderson je naveo ovaj roman kao jedan od svojih omiljenih u cijeloj franšizi. Kako je Pračet pisao ovaj serijal dugi niz godina, čitaoci kroz knjige mogu pratiti kako autor postaje sve bolji i vještiji u svom zanatu, piše CBR.



