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"Sami da se odreknu državljanstva": Bura u komentarima zbog hrvatskih glumaca u filmu "Djeca Kozare" (Video) 1

"Sami da se odreknu državljanstva": Bura u komentarima zbog hrvatskih glumaca u filmu "Djeca Kozare" (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Hrvatskim glumcima Reneu Bitorajcu i Leonu Lučevu poručuju da se odreknu hrvatskog državljanstva jer su pristali da glume u filmu "Zlatni rez 42: Djeca Kozare".

Osuda hrvatskih glumaca zbog filma Djeca Kozare Izvor: YouTube/TS Media Serije i Filmovi

Juče je objavljen prvi trejler za film "Zlatni rez 42: Djeca Kozare" reditelja Lordana Zafranovića koji govori o ustaškim zločinima u ozloglašenom logoru u Jasenovcu za vrijeme Drugog Svjetskog rata.

Iako film još nije premijerno prikazan, već je izazavao burne reakcije u susjednoj Hrvatskoj.

Zafranovićev film vraća gledaoce u najmračniji period Drugog svjetskog rata i zloglasni logor smrti Jasenovac, formiran 1941. godine u okviru Nezavisne Države Hrvatske (NDH).

U trejleru koji je juče objavljen na Jutjubu, pojedini su ostavljali komentare ispod videa i negodovali što su hrvatski glumci Rene Bitorajac i Leon Lučev prihvatili uloge u ovom ostvarenju.

"Propaganda prve klase. Zafranović 50 godina snima samo i isključivo propagandu. Ali od te propagande se dobro jede i pije. I onda se on kao naziva domoljubom koji eto radi sve ovo za dobrobit Hrvatske. Ovo jedino ide na korist velikosrpskoj ideologiji. Mislim da u Beogradu pucaju od radosti. Lordane snimi koji film o Bleiburgu, Srebrenici, Vukovaru. Možeš i o stanju Hrvata prije 1941. godine unutar Kraljevine. Ali nećeš ti o tome jer to vjerojatno nije toliko isplativo. A Bitorajac i Lučev bi trebalo sami da se odreknu hrvatskog državljanstva s obzirom na to da glume u ovakvim filmovima i pod palicom ovakvog reditelja. Ali dobro, svakome njegovo. Uživajte u hrvatskom novcu dok Hrvatsku ovako predstavljate", napisao je jedan korsnik Jutjuba ipod trejlera za film "Zlatni rez 42: Djeca Kozare".

Izvor: YouTube/Screenshot

(Mondo.rs)

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Djeca Kozare film glumci komentari

Komentari 1

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Heheheh

Sta ocekivati od ljudi koji djele takvu proslost kao hrvati a Boga mi i sadasnjost nije daleko od proslosti

Čitaoci reporteri

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