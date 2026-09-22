Hrvatskim glumcima Reneu Bitorajcu i Leonu Lučevu poručuju da se odreknu hrvatskog državljanstva jer su pristali da glume u filmu "Zlatni rez 42: Djeca Kozare".

Izvor: YouTube/TS Media Serije i Filmovi

Juče je objavljen prvi trejler za film "Zlatni rez 42: Djeca Kozare" reditelja Lordana Zafranovića koji govori o ustaškim zločinima u ozloglašenom logoru u Jasenovcu za vrijeme Drugog Svjetskog rata.

Iako film još nije premijerno prikazan, već je izazavao burne reakcije u susjednoj Hrvatskoj.

Zafranovićev film vraća gledaoce u najmračniji period Drugog svjetskog rata i zloglasni logor smrti Jasenovac, formiran 1941. godine u okviru Nezavisne Države Hrvatske (NDH).

Vidi opis "Sami da se odreknu državljanstva": Bura u komentarima zbog hrvatskih glumaca u filmu "Djeca Kozare" (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/TS Media Serije i Filmovi Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: YouTube/TS Media Serije i Filmovi Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube/TS Media Serije i Filmovi Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube/TS Media Serije i Filmovi Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/TS Media Serije i Filmovi Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/TS Media Serije i Filmovi Br. slika: 6 6 / 6 AD

U trejleru koji je juče objavljen na Jutjubu, pojedini su ostavljali komentare ispod videa i negodovali što su hrvatski glumci Rene Bitorajac i Leon Lučev prihvatili uloge u ovom ostvarenju.

"Propaganda prve klase. Zafranović 50 godina snima samo i isključivo propagandu. Ali od te propagande se dobro jede i pije. I onda se on kao naziva domoljubom koji eto radi sve ovo za dobrobit Hrvatske. Ovo jedino ide na korist velikosrpskoj ideologiji. Mislim da u Beogradu pucaju od radosti. Lordane snimi koji film o Bleiburgu, Srebrenici, Vukovaru. Možeš i o stanju Hrvata prije 1941. godine unutar Kraljevine. Ali nećeš ti o tome jer to vjerojatno nije toliko isplativo. A Bitorajac i Lučev bi trebalo sami da se odreknu hrvatskog državljanstva s obzirom na to da glume u ovakvim filmovima i pod palicom ovakvog reditelja. Ali dobro, svakome njegovo. Uživajte u hrvatskom novcu dok Hrvatsku ovako predstavljate", napisao je jedan korsnik Jutjuba ipod trejlera za film "Zlatni rez 42: Djeca Kozare".

Izvor: YouTube/Screenshot

(Mondo.rs)