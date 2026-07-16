Rijetka pojava na Jadranu: Meteocunami izazvao nagle promjene nivoa mora na Hvaru, potop nastao u sekundi

Snažno nevrijeme, koje je tokom jučerašnjeg dana zahvatilo otvoreno more sjevernog i dijela srednjeg Jadrana, kulminiralo je rijetkom i dramatičnom pojavom meteocunamija.

Izvor: Screenshot/Dalmacija danas

Sistem grmljavinskih oblaka, koji se razvio još tokom popodneva nad sjevernom Italijom donoseći grad prečnika i do osam centimetara, sinoć se premjestio preko Jadrana, uzrokujući niz incidentnih situacija od Istre do srednjodalmatinskih ostrva.

Dramatične scene na Hvaru

Najviše uzbuđenja zabilježeno je u Starom Gradu na Hvaru, gdje je oko 23 časa izražena plima podigla nivo mora za više od 30 centimetara, prelivajući se preko rive.

"Na donjem dijelu rive more se podiglo oko 30 centimetara, a na gornjem desetak. Najviše su bili iznenađeni turisti koji ovu pojavu vjerovatno prvi put vide. More je nekima bilo do koljena i bježali su od nadiranja mora", posvjedočio je jedan od očevidaca za Dalmaciju Danas.

Svega nekoliko trenutaka kasnije, situacija se dramatično promijenila. More se naglo povuklo za oko 60 centimetara ispod uobičajenog nivoa, ostavljajući pojedine brodice na suvom i nasukanim na morsko dno.

Posljedice oluje širom obale

Pored pojava oscilacija nivoa mora, koje su zabilježene i u Puli i Zadru, nevrijeme je ostavilo i materijalnu štetu. Zadarski vatrogasci imali su deset intervencija tokom noći zbog pada stabala i grada, a zabilježeno je i prevrtanje jedrilice direktno na rivi.

Šta je meteocunami?

Stručnjaci objašnjavaju da je meteocunami pojava uslovljena mikropromjenama vazdušnog pritiska koje izazivaju oscilacije nivoa mora. Ova pojava je najizraženija u izduženim i plitkim uvalama, naročito onima koje su direktno izložene smjeru dolaska talasa, što Stari Grad na Hvaru čini idealnom lokacijom za ovakav fenomen.

Iako su turisti bili iznenađeni i uplašeni naglim nadiranjem vode, ova pojava, koja se na Jadranu intenzivnije prati posljednjih petnaestak godina, još jednom je pokazala svu snagu i nepredvidivost prirode usred ljetne sezone.