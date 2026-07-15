logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Skandal potresa hrvatsku policiju: Policajci osumnjičeni za intimne odnose u službenom automobilu

Skandal potresa hrvatsku policiju: Policajci osumnjičeni za intimne odnose u službenom automobilu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Hrvatsku policiju potresa skandal zbog otkrića da su tri policajca imala intimne odnose sa ženom kod Požege.

Skandal potresa hrvatsku policiju: Policajci osumnjičeni za intimne odnose u službenom automobilu Izvor: NGCHIYUI/Shutterstock

Požeško-slavonsku policija potresa skandal zbog otkrića da je nekoliko policajaca imalo intimne donose sa jednom ženom u službenom automobilu, piše hrvatski "Telegram". Navodno su imali intimne odnose u više navrata sa istom ženom sa područja Požeško-slavonske županije.

U tome su učestvovala trojica policajaca. Za cijeli slučaj se saznalo kada je policija primila dojavu o nasilju u porodici u mjestu gdje živi spomenuta žena.

Suprug te žene je uzeo njen mobilni telefon na kom su kompromitujući snimci. Ona je zamolila komšinicu da pozove policiju, a njen suprug ih je upozorio na te snimke.

Tako se saznalo za trojicu osumnjičenih policajaca. Pokušano je da se zataška slučaj, ali su fotografije već procurile u javnost zbog čega je slučaj morao da bude prijavljen.

Pomenuti hrvatski list kontaktirao je tu policijsku upravu zbog više informacija. Dali su kratke odgovore bez preciznih informacija, istraga nesvakidašnjeg slučaja je u toku.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska policija skandal

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ