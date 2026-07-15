Skandal potresa hrvatsku policiju: Policajci osumnjičeni za intimne odnose u službenom automobilu

Hrvatsku policiju potresa skandal zbog otkrića da su tri policajca imala intimne odnose sa ženom kod Požege.

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Požeško-slavonsku policija potresa skandal zbog otkrića da je nekoliko policajaca imalo intimne donose sa jednom ženom u službenom automobilu, piše hrvatski "Telegram". Navodno su imali intimne odnose u više navrata sa istom ženom sa područja Požeško-slavonske županije.

U tome su učestvovala trojica policajaca. Za cijeli slučaj se saznalo kada je policija primila dojavu o nasilju u porodici u mjestu gdje živi spomenuta žena.

Suprug te žene je uzeo njen mobilni telefon na kom su kompromitujući snimci. Ona je zamolila komšinicu da pozove policiju, a njen suprug ih je upozorio na te snimke.

Tako se saznalo za trojicu osumnjičenih policajaca. Pokušano je da se zataška slučaj, ali su fotografije već procurile u javnost zbog čega je slučaj morao da bude prijavljen.

Pomenuti hrvatski list kontaktirao je tu policijsku upravu zbog više informacija. Dali su kratke odgovore bez preciznih informacija, istraga nesvakidašnjeg slučaja je u toku.

(Mondo.rs)