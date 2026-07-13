"Pred nama je borba za svakog gosta": Da li Hrvatska može da bude zadovoljna turističkom sezonom?

Hrvatska je u prvih šest mjeseci ove godine zabilježila 7,6 miliona dolazaka turista i 29,5 miliona noćenja, što je gotovo isti rezultat kao lani.

Izvor: Ante Cizmic / imago stock&people / Profimedia

Hrvatsku je u prvih šest mjeseci ove godine posjetilo 7,6 miliona turista, koji su ostvarili ukupno 29,5 miliona noćenja. Prema podacima sistema eVisitor, to je gotovo identičan rezultat u odnosu na isti period prošle godine.

Na Jadranu je registrovano 27,1 milion noćenja, što je na nivou prošlogodišnjih rezultata, dok je kontinentalni dio zemlje, zajedno sa Zagrebom, ostvario 2,4 miliona noćenja, odnosno rast od jedan odsto. Preliminarni podaci pokazuju i da je u prvih devet dana jula zabilježeno oko dva odsto više turističkih dolazaka nego u istom periodu lane.

Najveći broj noćenja i dalje ostvaruju turisti iz Njemačke, kojih je bilo dovoljno za 5,6 miliona noćenja. Slijede domaći gosti sa 4,2 miliona, zatim Slovenci sa 2,9 miliona, Austrijanci sa 2,5 miliona, Poljaci sa 1,6 miliona, turisti iz Ujedinjenog Kraljevstva sa 1,4 miliona, Česi sa 1,1 milion, dok su gosti iz Sjedinjenih Američkih Država ostvarili oko milion noćenja.

Kada je riječ o smještajnim kapacitetima, hoteli raspolažu sa oko 14 odsto ukupnih kapaciteta, ali ostvaruju gotovo polovinu svih dolazaka turista.

Kampovi čine petinu komercijalnih kapaciteta i bilježe oko 15 odsto dolazaka, dok privatni smještaj ima više od polovine raspoloživih kapaciteta, ali učestvuje sa 27 odsto u ukupnom turističkom prometu.

Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić ocijenio je da nema razloga za zabrinutost, uprkos slabijim rezultatima u junu. Kako je objasnio, takav ishod bio je očekivan zbog drugačijeg rasporeda praznika i školskih raspusta na ključnim emitivnim tržištima.

On je istakao da je mnogo važnije posmatrati ukupne rezultate za cijelu predsezonu, koji su dostigli prošlogodišnji rekordni nivo.

Govoreći o cijenama, Staničić je naglasio da Hrvatsku ne treba posmatrati isključivo kroz to koliko je skupa ili jeftina, već kroz odnos cijene i kvaliteta usluge koju gosti dobijaju. Dodao je da se tržište samo prilagođava potražnji i da je veliki dio turističkog sektora već korigovao cijene u skladu sa interesovanjem gostiju.

Posebno je ukazao na sve izraženiji trend rezervacija u posljednjem trenutku, ocjenivši da turisti sve češće biraju destinaciju neposredno pred putovanje, pri čemu cijena ima presudnu ulogu.

Prema njegovim riječima, veliki broj gostiju boravi u privatnom smještaju, zbog čega redovno kupuju u trgovinama i upoređuju cijene sa onima u svojim matičnim državama. Upravo zbog toga, smatra on, svi učesnici u turističkom sektoru trebalo bi da budu fleksibilniji prilikom formiranja cijena.

Staničić je dodao da se hrvatski turizam suočava sa izazovima, ali da su dosadašnje rezervacije ohrabrujuće. Prema informacijama sa terena, očekuje se velika konkurencija tokom špica sezone.

"Pred nama je borba za svakog gosta, ali verujem da ćemo odgovoriti svim izazovima i na kraju ostvariti još jednu uspješnu turističku sezonu", poručio je direktor Hrvatske turističke zajednice.

(EUpravo zato/index.hr)