Zvanično: Slaven Bilić je novi selektor Hrvatske!

Izvršni odbor Fudbalskog saveza Hrvatske (HNS) jednoglasno je donio odluku o imenovanju Slavena Bilića za novog selektora reprezentacije Hrvatske na prijedlog predsjednika Marijana Kustića.

Izvor: Profimedia

Nakon odlaska Zlatka Dalića, klupu hrvatske reprezentacije ponovo će preuzeti Slaven Bilić, koji je "vatrene" već vodio u periodu od 2006. do 2012. godine. Tako je odlučio Izvršni odbor HNS-a, a prije same sjednice IO-a punu podršku Kustićevom prijedlogu dala je i Stručna komisija Saveza.

Predsjednik HNS-a, Marijan Kustić, zahvalio se dosadašnjem strategu i poželio dobrodošlicu novom šefu stručnog štaba.

"Još jednom zahvaljujem Zlatku na izuzetnim rezultatima koje je postigao u svom mandatu i, naravno, poštujemo i razumijemo njegovu odluku da sa ovim Svjetskim prvenstvom završi svoju eru na klupi Hrvatske. Nije lako naslijediti Zlatka, ali uvjereni smo da je Slaven prava osoba za ovu ulogu. On je proslavljeni reprezentativac koji iza sebe sada ima veliko trenersko i selektorsko iskustvo i siguran sam da ima veliku podršku igrača, navijača i cijele javnosti da povede Hrvatsku u nove uspjehe. Slavenu želim toplu dobrodošlicu, imaće, naravno, punu podršku Saveza u svom radu i od srca mu želim mnogo sportske sreće u novom selektorskom mandatu", poručio je Kustić.

Novi selektor "kockastih" nije krio zadovoljstvo i ponos zbog povratka na jedno od najodgovornijih mjesta u hrvatskom fudbalu.

"Zahvaljujem predsjedniku Kustiću i rukovodstvu Saveza na iskazanoj podršci i ukazanoj prilici da još jednom kao selektor povedem hrvatsku reprezentaciju, što je najveća čast za svakog hrvatskog trenera. Svjestan sam velikih očekivanja nakon sjajnog perioda pod vođstvom Zlatka Dalića, ali na to mora biti spreman svako ko vodi Hrvatsku, jer smo mi fudbalska nacija koja živi sa svojom reprezentacijom. Imam veliku vjeru u igrače koje imamo na raspolaganju, a na meni je da donesem energiju, ambiciju i odlučnost kako bi Hrvatska ostala dio fudbalske elite. Izuzetno se radujem ovom izazovu za koji se osjećam potpuno spreman, kao zreliji i iskusniji trener nego 2006. godine, ali sa jednakim motivom i željom da Hrvatska bude moćna, odvažna i uspješna", izjavio je Bilić.

At the proposal of HNS president Marijan Kustić, the HNS Executive Committee unanimously appointed Slaven Bilić as head coach of the#Croatianational team!



We wish him the very best of luck and plenty of success!#Family#Vatreni❤️‍pic.twitter.com/pNTshLo2b3 — HNS (@HNS_CFF)July 13, 2026

Kako su prenijeli hrvatski mediji, Bilić bi mogao da zarađuje duplo manje od Dalića koji je imao godišnju zaradu od 2.160.000 evra bruto.

Tačna cifra plate novog selektora se ne zna, ali se spekuliše da bi to mogla da bude suma od oko miliona evra. Dogovorena saradnja do 2028. godine, a posljednji angažman je imao u saudijskom Al Fatehu.

Tokom bogate trenerske karijere sa klupe je predvodio Hajduk Split, Lokomotivu Moskvu, Bešiktaš, Vest Hem, Al Itihad, Vest Bromvič i Votford. Na mjesto selektora Hrvatske vraća se poslije 14 godina i imaće jako zahtijevan zadatak poslije trijumfalne ere pod palicom Zlatka Dalića.

(MONDO)