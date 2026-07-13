logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvanično: Slaven Bilić je novi selektor Hrvatske!

Zvanično: Slaven Bilić je novi selektor Hrvatske!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Izvršni odbor Fudbalskog saveza Hrvatske (HNS) jednoglasno je donio odluku o imenovanju Slavena Bilića za novog selektora reprezentacije Hrvatske na prijedlog predsjednika Marijana Kustića.

Zvanično: Slaven Bilić je novi selektor Hrvatske! Izvor: Profimedia

Nakon odlaska Zlatka Dalića, klupu hrvatske reprezentacije ponovo će preuzeti Slaven Bilić, koji je "vatrene" već vodio u periodu od 2006. do 2012. godine. Tako je odlučio Izvršni odbor HNS-a, a prije same sjednice IO-a punu podršku Kustićevom prijedlogu dala je i Stručna komisija Saveza.

Predsjednik HNS-a, Marijan Kustić, zahvalio se dosadašnjem strategu i poželio dobrodošlicu novom šefu stručnog štaba.

"Još jednom zahvaljujem Zlatku na izuzetnim rezultatima koje je postigao u svom mandatu i, naravno, poštujemo i razumijemo njegovu odluku da sa ovim Svjetskim prvenstvom završi svoju eru na klupi Hrvatske. Nije lako naslijediti Zlatka, ali uvjereni smo da je Slaven prava osoba za ovu ulogu. On je proslavljeni reprezentativac koji iza sebe sada ima veliko trenersko i selektorsko iskustvo i siguran sam da ima veliku podršku igrača, navijača i cijele javnosti da povede Hrvatsku u nove uspjehe. Slavenu želim toplu dobrodošlicu, imaće, naravno, punu podršku Saveza u svom radu i od srca mu želim mnogo sportske sreće u novom selektorskom mandatu", poručio je Kustić.

Novi selektor "kockastih" nije krio zadovoljstvo i ponos zbog povratka na jedno od najodgovornijih mjesta u hrvatskom fudbalu.

"Zahvaljujem predsjedniku Kustiću i rukovodstvu Saveza na iskazanoj podršci i ukazanoj prilici da još jednom kao selektor povedem hrvatsku reprezentaciju, što je najveća čast za svakog hrvatskog trenera. Svjestan sam velikih očekivanja nakon sjajnog perioda pod vođstvom Zlatka Dalića, ali na to mora biti spreman svako ko vodi Hrvatsku, jer smo mi fudbalska nacija koja živi sa svojom reprezentacijom. Imam veliku vjeru u igrače koje imamo na raspolaganju, a na meni je da donesem energiju, ambiciju i odlučnost kako bi Hrvatska ostala dio fudbalske elite. Izuzetno se radujem ovom izazovu za koji se osjećam potpuno spreman, kao zreliji i iskusniji trener nego 2006. godine, ali sa jednakim motivom i željom da Hrvatska bude moćna, odvažna i uspješna", izjavio je Bilić.

Kako su prenijeli hrvatski mediji, Bilić bi mogao da zarađuje duplo manje od Dalića koji je imao godišnju zaradu od 2.160.000 evra bruto.

Tačna cifra plate novog selektora se ne zna, ali se spekuliše da bi to mogla da bude suma od oko miliona evra. Dogovorena saradnja do 2028. godine, a posljednji angažman je imao u saudijskom Al Fatehu.

Tokom bogate trenerske karijere sa klupe je predvodio Hajduk Split, Lokomotivu Moskvu, Bešiktaš, Vest Hem, Al Itihad, Vest Bromvič i Votford. Na mjesto selektora Hrvatske vraća se poslije 14 godina i imaće jako zahtijevan zadatak poslije trijumfalne ere pod palicom Zlatka Dalića.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Slaven Bilić Hrvatska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC