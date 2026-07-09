Čini se da je sve gotovo: Hrvati dobijaju novog selektora

Poznat nasljednik Zlatka Dalića na klupi hrvatske reprezentacije.

Izvor: Profimedia

Slaven Bilić ponovo će preuzeti kormilo hrvatske fudbalske reprezentacije, prenose hrvatski mediji. Prema navodima zagrebačkih Sportskih novosti, Hrvatski savez postigao je konačan dogovor s iskusnim stručnjakom, koji će na selektorskoj funkciji zamijeniti Zlatka Dalića.

Za 57-godišnjeg Bilića ovo će biti drugi mandat na klupi "vatrenih". Reprezentaciju Hrvatske već je vodio od 2006. do 2012. godine, u periodu koji je obilježen zapaženim rezultatima i prepoznatljivim stilom igre.

Kako se navodi, novi ugovor trebalo bi da važi do završetka Evropskog prvenstva 2028. godine. Bilić se tako vraća trenerskom poslu nakon dvogodišnje pauze, koju je napravio poslije posljednjeg angažmana u Saudijskoj Arabiji.

Tokom bogate karijere radio je u više zemalja, a najduži trag ostavio je u Engleskoj, gdje je vodio Vest Hem, Vest Bromvič Albion i Votford. Bio je trener i Bešiktaša, Lokomotive iz Moskve, kao i klubova iz Kine i arapskog svijeta.

Osim hrvatskih medija, informacije o angažmanu Bilića stižu i iz Italije, gdje je poznati novinar Nikolo Skira objavio da je sve gotovo i da će Hrvati dobiti novog selektora.

Slaven#Bilicis set to become new#CroatiaNational Team’s coach. Contratct until July 2028.#transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira)July 9, 2026

Hrvatski mediji tvrde da je već formirao stručni štab, iako sastav saradnika zasad nije objavljen. Pred njim će biti zahtjevan posao, jer preuzima reprezentaciju nakon jednog od najuspješnijih razdoblja u njenoj istoriji, uz očekivani odlazak dijela iskusnih igrača predvođenih Lukom Modrićem.

S druge strane, na raspolaganju će imati novu generaciju talentovanih fudbalera, među kojima se posebno izdvajaju Petar Sučić, Martin Baturina, Luka Vušković i Joško Gvardiol, od kojih se očekuje da budu nosioci hrvatske reprezentacije u godinama koje dolaze.