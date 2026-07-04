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Zlatko Dalić napušta Hrvatsku: Već isplivalo ime novog selektora

Zlatko Dalić napušta Hrvatsku: Već isplivalo ime novog selektora

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Zlatko Dalić odlazi sa klupe Hrvatske, naslijediće ga Slaven Bilić.

Slaven Bilić kandidat da naslijedi Zlatka Dalića Izvor: MN PRESS

Na dan kada se reprezentacija Hrvatske vraća sa Svjetskog prvenstva, potpuno je izvjesno da Zlatko Dalić odlazi sa klupe nacionalnog tima. Najveći favorit da ga naslijedi je Slaven Bilić, objavio je portal "24sata.hr".

Legendarni defanzivac Hrvatske, osvajač bronze na Svjetskom prvenstvu 1998. kao igrač, već je vodio Vatrene. On je 2006. gurnuo u prvi tim Luku Modrića, Vedrana Ćorluku i Eduarda sa kojima je radio prethodno u mladoj U-21 selekciji.

Kao najveći Bilićevi kvaliteti izdvajaju se kvalitet, iskustvo i karakter, pa se smatra da ima "pun paket" da preuzme vicešampione svijeta iz 2018. i bronzane iz Katara 2022.

"Ne manje važno, Bilić ima podršku predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Marijana Kustića i direktora reprezentacije Stipe Pletikose", navedeno je u tekstu.

Pod Bilićevim vođstvom, Hrvatska je na putu za EURO 2008 dva puta pobijedila Englesku u kvalifikacijama, a na završnom turniru dramatično ispala u produžecima protiv Turske. Vodio je reprezentaciju šest godina, a onda je trenirao Lokomotivu iz Moskve, Bešiktaš, Vest Hem u kojem je bio i igrač i uspešan menadžer, jer je zauzeo sedmo mjesto u Premijer ligi, pobijedivši Liverpul i Mančester siti.

Prethodnih godina Bilić se bavio i novinarstvom i vodio je gledanu emisiju "Neuspjeh prvaka", u kojem je ugostio najveće sportiste regiona, prije svega Novaka Đokovića, Zlatana Ibrahimovića, Željka Obradovića i Luku Modrića.

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Tagovi

Hrvatska fudbal Slaven Bilić treneri Zlatko Dalić

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