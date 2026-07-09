Novi selektor Hrvatske se divi Novaku Đokoviću i Željku Obradoviću

Nakon devet godina, Zlatko Dalić se povlači sa mjesta selektora Hrvatske. Slaven Bilić preuzima vođenje reprezentacije i donosi nova očekivanja.

Izvor: MN PRESS

Zlatko Dalić napustio je kormilo reprezentacije Hrvatske poslije devet godina i najvećih uspjeha u istoriji "vatrenih". Sa njim na klupi Hrvatska je osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu 2018. godine, potom bronzu u Kataru 2022. godine, dok je takođe igrala i finale Lige nacija 2023. godine.

Nadali su se u Hrvatskoj da će i na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi nastaviti taj niz, međutim Portugal je već u šesnaestini finala izbacio Dalićevu reprezentaciju, a čini se da je selektor i prije toga donio odluku da je vrijeme za rastanak.

Umjesto njega, bar prema najavama iz Hrvatske, svakog trenutka će biti promovisan Slaven Bilić. U pitanju je bivši hrvatski fudbaler, trener i selektor "vatrenih" kome će ovo biti drugi mandat na klupi reprezentacije. Već ju je vodio od 2006. do 2012. godine, a smatraju u Hrvatskoj da je Bilić baš karakter kakav je potreban "vatrenima" u ovom trenutku, pošto ga i te kako svi u državnom timu poštuju.

Ko je Slaven Bilić?

Ovaj Splićanin rođen je 1968. godine i ponikao je naravno u Hajduku za koji je igrao od 1977. do 1993. godine, kada je otišao u inostranstvo. Kao defanzivac je ostavio dubok trag u njemačkom Karlsrueu, potom Vest Hemu, gdje ga i danas vole kao idola, dok je bio i u Evertonu. Karijeru je završio u 32. godini u Hajduku, zbog velikih problema s povredama, prije svega leđa.

U svom matičnom klubu počeo je i trenersku karijeru, potom je prešao na klupu mlade reprezentacije Hrvatske, a onda kao što smo već pomenuli 2006. godine preuzima A reprezentaciju.

Pamti se da je sa njim Hrvatska doživjela jedan od najbolnijih poraza u istoriji, protiv Turske na Evropskom prvenstvu 2008. godine. Za one koji su zaboravili, Hrvatska je povela u 119. minutu golom Klasnića, da bi u 122. minutu na nevjerovatan način Semih Šenturk izjednačio. Uslijedili su penali, gdje je Turska prošla dalje, pošto su Hrvati i dalje bili šokirani načinom na koji su "prokockali" prednost. Tada je Bilić rekao da će ga taj poraz proganjati do kraja života.

Dobre igre Hrvatske u tom periodu donijele su mu poslove u Lokomotivi, Bešiktašu, Vest Hemu, Vest Bromu i Votfordu, dok je takođe radio u Saudijskoj Arabiji na klupi Al Itihada i Al Fateha, što mu je i posljednji angažman iz 2024.

Miljenik nacije, a dobar i sa Srbima

Ono što je zanimljivo kod Slavena Bilića je što je zaista miljenik i navijača Hajduka, ali i Dinama. Harizmatičan i pozitivan, elokventan i zanimljiv, sa milion interesovanja (čak svira i gitaru), tako da vjeruju čelnici Fudbalskog saveza Hrvatske da će nastaviti tamo gdje je stao Zlatko Dalić.

U svom prvom mandatu promovisao je dosta mladih igrača i upravo je sada Hrvatskoj potrebna smjena generacija, pošto će se od državnog tima oprostiti Luka Modrić, vrlo moguće i Kramarić, Perišić i još neki drugi igrači...

Takođe, Slaven Bilić je u dobrim odnosima i sa brojim srpskim sportistima. U igračkim danima bio je cimer pokojnog Siniše Mihajlovića, dok je takođe napravio i interesantne intervjue sa Novakom Đokovićem i Željkom Obradovićem, koji su kod njega bili možda u svom najopuštenijem izdanju.

"Šta reći o Mihi? Žalim, bio je mlad čovjek... Sjećam se, davno smo igrali za kadetsku reprezentaciju Hrvatske, bili smo cimeri nedjelju dana, zvao sam ga i da dođe u Hajduk. Htio je da dođe, bio je zadivljen tim našim ambijentom...", pričao je Bilić.

Prvi cilj - ozbiljan stručni štab

Prema pisanju hrvatskih medija, Marijan Kustić (prvi čovjek hrvatskog fudbala) u srijedu uveče je dogovorio gotovo sve sa Bilićem oko njegovog dolaska na mjesto selektora Hrvatske, a polako se sklapa i stručni štab. Bilić želi da ima jak stručni štab i u njemu će - od onog Dalićevog - najvjerovatnije ostati tek Vedran Ćorluka.

Bilić hoće da mu prvi pomoćnici budu Dean Računica i Danilo Butorović, dok će trener golmana biti Vatroslav Mihačić. Spominje se takođe i Nikola Jurčević, koji mu je više puta bio pomoćnik.

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(MONDO)