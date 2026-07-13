"On je heroj, malo ko je izdržao": Dječak iz Dubrovnika preživio strujni udar od 35.000 volti

Roko iz Dubrovnika uspešno se oporavlja u zagrebačkoj bolnici nakon što je preživio strujni udar od 35.000 volti, uz teške opekotine na 80 odsto tijela.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/YouTube/screenshot

Petnaestogodišnji Roko iz Dubrovnika se čudesno oporavlja u zagrebačkoj Klaić bolnici nakon što je u aprilu preživio strujni udar od 35.000 volti u trafostanici, koji mu je izgorio 80 odsto tijela.

Medicinski tim mu je spasao život implantiranjem vještačke i kadaverske kože, kao i njegove sopstvene kože koja je za njega danonoćno uzgajana u banci tkiva, piše Dnevnik.

"On je pravi heroj. Ovo je izdržao, on je... častan, malo ko je izdržao", rekao je Rokov otac.

"On je zaista čudo, u pozitivnom smislu. Prelijepo se oporavlja. Ovo je rezultat opsežnog timskog rada, ali ne samo nas ljekara, medicinskih sestara i svih segmenata naše bolnice, već je izuzetno važno i da je zainteresovan i motivisan, kao i njegovih roditelja", dodao je dr Zoran Barčot iz Dečje klinike u Zagrebu.

Nakon niza dugotrajnih operacija, ostalo je samo pet do šest odsto njegovog tijela nepokriveno, a lekari predviđaju da će dječak biti kod kuće u roku od dva mjeseca, bez zavoja. Roko je izuzetno motivisan za fizikalnu terapiju i jedva čeka da se vrati svojim prijateljima i ide na Hajdukove utakmice.

Zašto se popeo na trafostanicu uprkos vidljivim upozorenjima na njoj, Roko kaže da ne zna. Ali je želio da upozori svu djecu: "Da budu oprezni, da čak i ako misle da se ništa neće desiti, sve se može promijeniti u tren oka".

Rokov oporavak je rezultat pravog, timskog rada više ljudi u sistemu.

"Kod njega je bio napon od 35.000 volti. Dalekovodi takođe imaju napon od 100, 200 i 400.000 volti. Dakle, smrtni slučajevi su tamo najčešći. Ima sreće što je uopšte preživio taj strujni udar. I sve ovo, već smo ispunili nemoguće - spasili smo mu život, ali nam je još malo vremena potrebno za čuda vrhunskog liječenja", dodao je Barčot.