logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšena poznata rijaliti učesnica: Isplivao snimak iz Dubrovnika (Video)

Uhapšena poznata rijaliti učesnica: Isplivao snimak iz Dubrovnika (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Policija je intervenisala nakon prijave o narušavanju javnog reda i mira i oštećenju imovine.

Uhapšena Laura Prgomet iz Gospodina savršenog Izvor: TikTok/AndrijaNaglić/Instagram/printscreen/Laura Prgomet

Poznata hrvatska rijaliti zvijezda, Laura Prgomet, uhapšena je u nedelju uveče, 5. jula, nakon nezapamćenog haosa koji je izazvala u jednom kafiću u Dubrovniku.

Nezapamćena drama odigrala se oko 20:30 časova, kada je starleta uletjela u lokal i počela da baca inventar, prevrće stvari, pa čak i da napada prisutne. Prestravljeni gosti odmah su pozvali policiju, koja je ubrzo izašla na lice mjesta i uhapsila rijaliti učesnicu.

Sada je na Tiktoku isplivao i snimak:

@andrijanaglic2

♬ original sound - Andrija Naglić

Da stvar bude još dramatičnija, na TikToku je ubrzo procurio i video snimak samog privođenja. Na njemu se vidi kako se zvijezda otima iz ruku policajaca i histerično vrišti "Pusti me!", a nakon opiranja počela je i da vrijeđa službena lica.

Prema riječima svjedoka, situacija na terasi lokala bila je izuzetno neprijatna. Gosti su u panici počeli da bježe kako bi izbjegli veći incident, usljed čega je terasa "u hipu" ostala prazna. Kafić je pretrpio značajnu materijalnu štetu, ne samo zbog polomljenih čaša i uništenog inventara, već i zbog toga što su brojni gosti u žurbi pobjegli a da nisu platili piće.

Policija se na licu mjesta zadržala skoro do 2:00 po ponoći kako bi smirila situaciju i obavila uviđaj. Podsjetimo, Laura je poznata javnosti po učešću u RTL-ovom rijaliti programu "Gospodin Savršeni".

Pogledajte njene slike:

(Blic /MONDO) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

rijaliti Dubrovnik hapšenje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA