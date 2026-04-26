Džibri Bel bio u braku sa Srpkinjom: Nišlijka Miona našla novog i mlati pare u Americi, a evo kako izgleda bivša žena

Najpoznatiji Amerikanac u Srbiji, koji uživa u vezi sa srpskom manekenkom Dajanom Gudić, bio je u braku s Nišlijkom Mionom.

Izvor: Tiktok/jibribell/Instagram/mionabell

Najpoznatiji Amerikanac u Srbiji, Džibri Bel, koji je ljubavlju prema Srbiji i brojnim humanitarnim akcijama stekao ogromnu popularnost na Balkanu, uživa u vezi sa Dajanom Gudić, manekenkom koja je uspjela da navodno zavede i Leonarda Dikaprija.

Prije nje, Džibri je bio u braku sa Nišlijkom Mionom, koju je upoznao u rijalitiju "Vjeridba za 90 dana".

Ova ljepotica iz Niša proslavila se u njihovom šou programu "90 dana do vjenčanja" koji se bazira na sklapanju brakova američkih državljana sa strancima. Danas uživa u bogatstvu i veoma je popularna u Americi.

Ovako ona izgleda:

Džibri iz Južne Dakote i Miona iz Niša upoznali su se tokom njegovog koncerta u Srbiji. Miona je došla u SAD sa K-1 vizom u sezoni 9 i udala se za Džibrija u novembru 2021.

Voljeli su da se razmeću svojim životnim stilom na Instagramu, navodeći gledaoce da vjeruju da su bogati.

Iako je djelovalo da će im brak biti idiličan nakon brojnih prepreka, to se ipak nije desilo. Miona i Džibri su se razveli, ali njihova popularnost nije jenjavala. Miona je iskoristila 5 minuta slave i razvila biznis sa umecima za kosu i od toga počela ozbiljno da zarađuje, a Džibri je postao influenser i često boravi u Srbiji gdje je već stekao zavidnu slavu.

Miona ponovo pred brakom

Nakon razvoda, Miona nije mnogo gubila vrijeme. Pala je u zagrljaj poznanika Terzela Rona. Kako je svojevremeno rekla, oni su se poznavali jer su iz iste industrije i u jednom trenutku se između njih stvorila sjajna energija.

"Vozio se satima da bi došao da me vidi i imali smo sastanak koji je trajao 24 sata!"

Njih dvoje su se u međuvremenu vjerili, stvorili zajednički dom i planiraju sljedeći korak u svojoj ljubavnoj priči.



Čime se bavi Miona?

Miona je nakon ljubavnog kraha sa Džibrijem uspjela da razvije uspešan biznis. Naime, ona prodaje umetke za kosu i dodatke za njih.

Poznata je po punđama i pletenicama koje djevojke kupuju u ogromnoj količini, a Miona se nerijetko našali i na račun svog porijekla i temperamenta.

Pogledajte:

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:27 Amerikanac u Srbiji Izvor: TikTok/jibribell Izvor: TikTok/jibribell



(Kurir, MONDO)