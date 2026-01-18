Glumac Nenad Jestić javno kritikovao rijalitije, ali i sve one koji ih gledaju.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Glumac Nenad Jezdić otvoreno je komentarisao rijaliti u Srbiji. Nije imao lijepe riječi, te je iskreno i bez ustezanja rekao da ti ljudi nisu za javno prikazivanje.

- To je jedan sociološki eksperiment. Da vide koliko neko daleko može da ide i koliko nisko da padne. Ti ljudi nisu za javno prikazivanje na televiziji nego za ustanove tipa "Laza Lazarević" - rekao je Jezdić i dodao:

- Ne brinu me toliko oni koji to prave, koliko oni koji to gledaju. Oni su problem najveći. Razumijem da priglupa masa mora da ima zabavu, ali bolje da rade u polju nego to da gledaju. Nisam siguran dokle će to ići, ali sam siguran da ćemo uskoro gledati javne abortuse - rekao je glumac i šokirao, prenosi Trebinjelive.info.

Glumac je pre nekoliko godina za MONDO rekao i da je "džaba obrazovanje kad su klinički slučajevi na TV-u".

Podsjetite se:

Nenad Jezdić MONDO TV intervju Izvor: MONDO portal

Zabranili mu ulazak na Kosovo

Jezdić se pretprošle godine našao u krajnje neprijatnoj situaciji kada je ne samo njemu, već i cijeloj tehničkoj ekipi predstave "Knjiga o Milutinu" u produkciji Zvezdara teatra, bilo zabranjeno da pređu administrativni prelaz na Jarinju i uđu na Kosovo i Metohiju.

Predstava je trebalo da bude izvedena po 202. put u Kulturnom centru u Kosovskoj Mitrovici, a dan kasnije i u Leposaviću. Ipak, vlasti privremenih institucija u Prištini bez jasnog objašnjenja onemogućile su ulazak kako glumcu, tako i njegovim saradnicima i potrebnoj opremi.

Vidi opis "Uskoro ćemo gledati javne abortuse": Nenad Jezdić žestoko o rijaliti programima Nenad Jezdić - 12. 7. 1972. Nenad Jezdić Dragan Bjelogrlić i Nenad Jezdić 12. 7. 1972. Nenad Jezdić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: YouTube/MegaComFilm Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 10 / 10

Nenad Jezdić je ovu situaciju opisao kao "najblaže rečeno tužno", nazvavši zabranu necivilizacijskim, antikulturnim i antipozorišnim.

- Najblaže rečeno tužno! Nedopustivo je donošenje ovakve odluke, ko god da odlučuje, da li će se nešto igrati ili ne. Ovo nedjelo je suštinska slabost i nemoć, a samo izgleda i čini se silno i to prema jednom pozorištu... necivilizacijski čin, antikulturni i antipozorišni - naveo je Jezdić i dodao:

- Ne dozvoliti Srbima ili bilo kome da prisustvuje izvođenju svog kulturnog, duhovnog i slavnog nasljeđa kroz predstavu 'Knjiga o Milutinu', jeste odraz straha i panike... radovalo bi me da i ljudi albanske populacije na Kosovu mogu da je poslušaju, budući da se Milutin ne svrstava ni u jednu ideologiju ili politiku, već samo postavlja ljudsku i moralnu dilemu.

(Trebinjelive.info, MONDO)





