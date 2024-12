Ovako izgleda ogromno imanje Nenada Jezdića kod Valjeva: Nudili mu bogatstvo da ga proda

Glumac može da se pohvali ozbiljnim biznisom, ali i oazom koju je napravio za sebe, ali i svoju porodicu, koja mu je na prvom mestu

Glumac Nenad Jezdić se prije nekoliko godina preselio u rodni kraj i počeo da proizvodi rakiju od voća. Njegovo imanje u selu Zabrdica kod Valjeva posJeduje destileriju, a ima i veliko poljoprivredno gazdinstvo o kojem sam brine.

Šosadio je voćnjak i krenuo u proizvodnju domaće rakije, osvojio je tri zlatne medalje 2012. godine na 79. Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu.

Jezdić je od rakije napravio ozbiljan brend, a u Zabrdici prelIJepu oazu za svoju porodicu, suprugu Saru i njihovo četvoro dJece.

Nenadovo imanje u pomenutom mjestu podsjeća na ono iz holivudskih filmova, okruženo je zelenilom, kuća je ogromna, a porodica je vodila računa o svakom detalju.

- Ja imam svoju šajkaču u selu, čak je i nosim kad obilazim svoj voćnjak. Možda to može izazvati i neki pogrešan prizvuk kod ljudi, ali ja nemam problem sa šajkačom, ja imam svoje selo i ja sam duboko uvjeren da selo ne može umrijeti. Istinsku punoću života osjećam na selu, ali to me neće udaljiti od scene. Naprotiv. Sebe ovde vidim za cijeli život - poručio je Nenad jednom prilikom za Blic.

Ne propušta priliku da kaže koliko voli selo, a iako priznaje da je život van grada težak, on ne odustaje od sela i trudi se maksimalno. Nenad nije samo gazda, glumac takođe vrijeme provodi sa majstorima, vozi traktor, sječe drva.

U nastavku pogledajte kako izgleda oaza našeg glumca u kojoj uživa sa porodicom.

Nudili mu ogromne pare

Komšije su za Kurir jednom prilikom otkrile da ima dosta zainteresovanih za kupovinu njegovog imanja i destilerije, za šta on nije bio zainteresovan.



"Nekoliko ljudi je dolazilo s ponudama da proda ovo imanje i destileriju. Ozbiljan iznos je bio u pitanju, ali on nije htio ni da čuje za to. Ovo mjesto je vrlo atraktivno, a mnogi su i čuli za Zabrdicu zbog Nenada. On toliko voli ovo mjesto da ne postoji novac za koji bi on ovo otuđio. Štaviše, svake godine ulaže sve više i više u ovaj raj na zemlji, tako da će ovo tek zablistati za koju godinu".

