Znate li ko je zapravo bio Veliki brat? Učesnice su se zaljubljivale u glas, a sada je otkrivena velika tajna

Rijaliti program "Veliki brat" bio je prvi rijaliti koji je prikazan u Srbiji, a velikom brzinom je stekao ogromnu popularsnot. Naime, "Veliki brat" je svakodnevno bio u komunikaciji sa svojim ukućanima, te su često imali prilike da slušaju njegov glas koji je sve intrigirao.

Isplivala je informacija da se iza muškog glasa krije ni manje, ni više nego voditeljka "Elite", Dušica Jakovljević.

"Bila sam urednica i smišljala sam zadatke za takmičare, a ono što niko nije znao je da sam i lično bila Veliki brat", rekla je Dušica nedavno, a onda otkrila i da su mnoge učesnice bile zaljubljenje u nju zbog glasa.

"U to vrijeme mnoge učesnice rijalitija bile su zaljubljene u mene. Mislile su da sam muškarac i tek kada su izašle iz Velikog brata, shvatile su da ih je zavela jedna žena", rekla je Dušica Jakovljević.

Otkrila kakve je sve estetske zahvate imala

Dušica je jednom prilikom otkrila da je korigovala usne, grudi i ubrizgavala botoks.

"Radila sam zube, usta i grudi... Svaka žena se bolje osjeća kada na sebi promijeni nešto nabolje. Danas imam mnogo više samopouzdanja jer sam zadovoljna sobom. Ako će neko reći da sam izoperisana, pa neka sam. Ne bih mogla da radim na televiziji da nisam zadovoljavala određene kriterijume", rekla je Dušica jednom priikom.

