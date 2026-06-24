Tramp otkrio detalje pregovora sa Iranom: "Prave veoma velike ustupke"

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Iran pravi "veoma velike ustupke" u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama.

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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Iran pravi "veoma velike ustupke" u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Njegova izjava uslijedila je nakon prve runde razgovora o sprovođenju memoranduma o prekidu neprijateljstava između Vašingtona i Teherana.

Tramp je novinarima u zgradi američkog Kongresa kratko rekao da pregovori sa Iranom napreduju.

"Iran pravi veoma velike ustupke. Vidjećemo šta će se dogoditi", rekao je Tramp.

Američki predsjednik doputovao je na Kapitol Hil kako bi se sastao sa republikanskim liderima u Senatu, a glavna tema razgovora bile su pripreme za predstojeće izbore na polovini predsjedničkog mandata, koji će biti održani u novembru.

Početkom ovog mjeseca Vašington i Teheran potpisali su memorandum o razumijevanju kojim je predviđen trenutni prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući i Liban.

Pregovori o sprovođenju memoranduma održani su 21. i 22. juna u švajcarskom letovalištu Birgenštok, uz posredovanje Katara i Pakistana.

Prema zajedničkom saopštenju Katara i Pakistana nakon prve runde razgovora, sastanak predstavnika Irana i Sjedinjenih Američkih Država protekao je u pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi.

Navodi se da su dvije strane ostvarile ohrabrujući napredak, uključujući postavljanje temelja za dalje tehničke konsultacije.

(TASS/Mondo)