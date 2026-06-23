Taker Karlson napustio republikance: Optužio stranku za izdaju Amerike

Taker Karlson prekinuo sve veze sa Republikanskom strankom. Optužio je GOP da je interese Izraela stavio ispred bezbjednosti Amerike.

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Američki novinar Taker Karlson javno je saopštio da prekida sve veze sa Republikanskom strankom, naglasivši da ona više uopšte ne predstavlja njegova politička stajališta.

Ovaj neočekivani i oštar raskol, koji prenosi Axios, ogolio je sve dublje podjele unutar široke MAGA koalicije predsjednika Donalda Trampa, koje su kulminirale nakon Trampovog ulaska u rat s Iranom i ekonomske politike njegove administracije.

"Odlazim. A ako sam ja otišao, mislim da odlazi i mnoštvo drugih ljudi", poručio je Karlson u svojoj emisiji "Can't Be Censored", čiji su isječci dobili mnogo pažnje na društvenim mrežama.

"GOP je izdao birače zbog Izraela"

Karlson je bio potpuno rezolutan u stavu da stranka više nikada ne može računati na njegovu podršku, optuživši stranački vrh za direktnu izdaju sopstvene glasačke baze radi odbrane tuđih interesa.

Gubitak lojalnosti: Karlson tvrdi da je GOP (Grand Old Party) stavio nacionalnu bezbjednost Izraela ispred bezbjednosti samih Sjedinjenih Američkih Država.

Kritika ratne politike: Kako navodi, on pripada struji konzervativaca koji čvrsto vjeruju da su SAD ušle u rat s Iranom isključivo na nagovor izraelskog premijera Benjamina Netanjahua – tezu koju je nedavno djelimično podupro i Marko Rubio.

Pitanje za birače: "Kako bih ja, ili bilo koji drugi američki birač, mogao podržati političku stranku koja nije lojalna Sjedinjenim Državama? Stranku koja interese strane države stavlja iznad interesa vlastitih građana?", zapitao se on.

Karlson je napomenuo da je punih 35 godina bio žestoki zagovornik i branitelj republikanaca, ali da je sa tim završeno. Sa druge strane, naglasio je da mu ne pada na pamet da podrži ni demokrate, te priznao da trenutno ni sam ne zna za koga će glasati na predstojećim izborima. Zbog ovakvih stavova, njegovi kritičari su ga ponovo javno optužili za antisemitizam.

Od Trampovog najvjernijeg vojnika do žestokog kritičara

Taker Karlson (57) je planetarnu slavu i ogroman politički uticaj stekao na Fox Newsu, gdje je njegova emisija Tucker Carlson Tonight od 2016. do 2023. godine bila najgledaniji program u kablovskim vijestima. Kroz nju je bukvalno oblikovao agendu američke desnice i bio ključni glasnogovornik MAGA pokreta.

Nakon što je u aprilu 2023. godine dobio otkaz na Foxu (nakon rekordne sudske nagodbe od 787,5 miliona dolara zbog klevete o lažiranju izbora), Karlson je pokrenuo sopstvenu nezavisnu medijsku mrežu. Iz tog perioda posebno je zapamćen njegov odlazak u Moskvu početkom 2024. godine, gdje je odradio dvosatni intervju s Vladimirom Putinom, čime je zacementirao svoje proruske stavove i protivljenje slanju pomoći Ukrajini.

Iako je godinama važio za najvjernijeg Trampovog medijskog saveznika, njegovo tinjajuće nezadovoljstvo pravcem u kojem ide Bijela kuća doživjelo je kulminaciju vojnom intervencijom protiv Irana, čime je najpoznatije medijsko lice američke desnice zvanično okrenulo leđa predsjedniku.