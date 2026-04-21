Taker Karlson okrenuo leđa Donaldu Trampu: "Veoma mi je žao što sam ljude doveo u zabludu""

Taker Karlson, poznati konzervativni novinar, šokirao je javnost izvinjenjem zbog podrške Donaldu Trampu.

Izvor: Gavriil Grigorov / Sputnik / ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy /Profimedia

Američki konzervativni novinar Taker Karlson, koji je godinama važio za jednog od najvećih fanova američkog predsjednika Donalda Trampa u medijskoj sferi, šokirao je sve priznanjem da se kaje zbog svoje uloge u povratku aktuelnog lidera na vlast. On je u okviru svog autorskog programa "Šou Takera Karlsona" ocenio da politika Bijele kuće vodi zemlju direktno u "katastrofu".

Izvor: Tucker Carlson Network/Printscreen

"Doprinijeli smo ovome. Svi koji su ga podržavali, pisali govore za njega, svi smo bili uključeni. I nije dovoljno samo reći da ste promijenili mišljenje. Vi, ja, milioni ljudi koji su ga podržavali, razlog smo za ono što se sada dešava", rekao je on.

Karlson, koji je bio ključna figura u mobilizaciji biračkog tijela za Trampov povratak, izvinio se zbog svojih postupaka i istakao je da će dugo osjećati krivicu.

"Veoma mi je žao što sam ljude doveo u zabludu", poručio je Karlson.

Izvor: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia

Jedan od najvećih medijskih potresa

Novinar je naveo da se razočarao u Trampovu administraciju zbog niza poteza Vašingtona, ali da je glavni razlog početak rata u Iranu, čemu se on protivi.

Ovakva izjava predstavlja jedan od najvećih medijskih potresa u konzervativnim krugovima SAD od početka Trampovog drugog mandata, s obzirom na to da je Karlson decenijama oblikovao javno mnjenje desnice.

(Blic/Mondo)