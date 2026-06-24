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Trampov odbor za mir krajem juna organizuje sastanak na Kipru

Trampov odbor za mir krajem juna organizuje sastanak na Kipru

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Mirovni odbor američkog predsjednika Donalda Trampa održaće sastanak na Kipru krajem juna radi razvoja mirovnog plana za Pojas Gaze.

Trampov odbor za mir u Gazi sastaje se na Kipru Izvor: chrismuntean / Shutterstock.com

Odbor za mir koji je osnovao američki predsjednik Donald Tramp trebalo bi da se sastane 30. juna i 1. jula na Kipru, rekao je portparol Vlade Kipra Konstantinos Letimbiotis.

On nije otkrio ko će prisustvovati, ali je istakao da Kipar nije učestvovao u organizaciji skupa i da će samo biti domaćin, prenijela je agencija DPA.

Kipar principijelno podržava Trampov mirovni plan za Gazu i prvenstveno je uključen u aktivnosti kroz humanitarne projekte. Odbor za mir je pokrenuo Tramp ranije ove godine sa ciljem da se razvije mirovni plan za Gazu.

Ciljevi Odbora su obnova teritorije, razoružavanje militantnog pokreta Hamas i postavljanje temelja za trajni mirovni sporazum.

Kiparsko ostrvo u Sredozemnom moru udaljeno je oko 350 kilometara od Pojasa Gaze.

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Donald Tramp odbor za mir

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