Sjedinjene Američke Države napale Iran.

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Sjedinjene Američke Države napale su noćas Iran, prenosi "Skaj Njuz" objavu Centralne komande pomorskih snaga. Centralna komanda je saopštila da je uništen iranski projektil kao i baza iranskih dronova u trenutku kada su prekid vatre potpisali Izrael i Liban.

Napad je uslijedio nakon što je Iran napao komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu što je otkrio predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp. Ovo je inače prvi napad Amerike na Iran otkad je potpisan Memorandum o razumijevanju između dvije države.

Vidi opis Amerika napala Iran: Objavljen snimak ekspolozija, Teheran odmah žestoko udario na američku vojsku u regionu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: HANDOUT /AFP PHOTO / SOURCE / ISRAELI ARMY/Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: STR/AP Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: STR/AP Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Vahid Salemi/AP Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: STR/AP Br. slika: 10 10 / 10

Tramp je otkrio da je Iran napao komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu što je, prema njegovim riječima, čin kršenja uspostavljenog prekida vatre. Sinoćnji napadi su odgovor na iranske napade.

Iranski državni mediji naveli su da su američki projektili pogodili oblast oko luke Sirik na jugu zemlje. Nije zasad poznato da li ima poginulih ili stradalih.

Američka vojska objavljuje snimak napada na Iran

Centralna komanda SAD (CENTCOM) podijelila je crno-bijeli video na društvenim mrežama za koji tvrdi da prikazuje sinoćnji napad na Iran.

Video, koji je označen kao "neklasifikovan", prikazuje eksplozije i dim koji se diže, ali meta napada nije jasno identifikovana.

IRGC: Napali smo američku vojsku u regionu

Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) izdao je zvanično saopštenje u kojem je direktno okrivio "američki režim koji krši sve sporazume" za novu eskalaciju i sinoćne napade.

Prema njihovim tvrdnjama, SAD su izvele vazdušni napad na iransku obalu "pod izgovorom da brod koristi neovlašćenu rutu u Ormuskom moreuzu". IRGC kaže da je njihova mornarica odmah uzvratila i pogodila američke vojne položaje u regionu, ali do sada nisu pružili nikakve detalje o ciljevima ili šteti. Bi-Bi-Si je već kontaktirao Pentagon za zvaničan komentar.

"Ako se agresija ponovi, naš odgovor će biti mnogo sveobuhvatniji od ovoga", zaprijetila je IRGC na kraju saopštenja.