UN evakuiše više od 11.000 mornara iz Ormuskog moreuza: Rubio poručio da Iran ne smije da naplaćuje prolaz

UN pokreću veliku operaciju evakuacije više od 11.000 mornara koji su ostali zarobljeni u Persijskom zalivu zbog sukoba između SAD, Izraela i Irana, dok je američki državni sekretar Marko Rubio poručio da Iran ne može da naplaćuje prolaz kroz Ormuski moreuz.

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Ujedinjene nacije, preko Međunarodne pomorske organizacije (IMO), pokrenuće veliku operaciju evakuacije više od 11.000 mornara koji su ostali zarobljeni u Persijskom zalivu zbog sukoba između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana.

Generalni sekretar IMO Arsenio Domingez saopštio je da će operacija biti sprovedena u saradnji sa Iranom, Omanom, SAD, drugim državama regiona i predstavnicima pomorske industrije.

"Obezbijedili smo neophodne bezbjednosne garancije i detaljno provjerili uslove za bezbjednu plovidbu kako bismo podržali ovu operaciju", rekao je Domingez.

Privremeni sporazum o prekidu sukoba potpisan je prošle sedmice, ali Vašington i Teheran i dalje se razilaze oko pojedinih odredbi Memoranduma o razumijevanju.

Sjedinjene Američke Države tvrde da sporazum predviđa da će iranski nuklearni program biti pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA). Međutim, iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da pitanje raketnog programa nije dio sporazuma i da "nikada neće biti".

„Iran nikada neće pregovarati o svojim odbrambenim sposobnostima ni sa jednom državom i vjeruje da se mir i stabilnost u regionu mogu postići samo iskrenim razgovorima i regionalnom saradnjom“, rekao je Pezeškijan na konferenciji za medije sa premijerom Pakistana Šehbazom Šarifom.

Američki zvaničnik je, odgovarajući na tu izjavu, naveo da je Iran pristao na "snažne inspekcije IAEA nad ostacima svog programa razvoja nuklearnog oružja“, dodajući da će Teheran "govoriti ono što mora zbog domaće javnosti".

U međuvremenu, američki državni sekretar Marko Rubio započeo je turneju po zemljama Persijskog zaliva, tokom koje će posjetiti Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Bahrein.

Rubio je poručio da nijedna država nema pravo da naplaćuje prolaz kroz Ormuski moreuz.

"To je međunarodni plovni put. Nijedna država nema pravo da naplaćuje takse ili naknade za prolazak međunarodnim plovnim putem. To je važeće međunarodno pravo", rekao je Rubio.

Evakuacija mornara zavisi od toga da Ormuski moreuz ostane otvoren za plovidbu. IMO je saopštio da će za evakuaciju biti korišćene dvije privremene rute, dok će brodovi pojedinačno dobijati uputstva za bezbjedan prolaz.

Prema podacima kompanije Kpler, od ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza kroz njega je prošlo najmanje 172 broda, uključujući 42 plovila samo u subotu. Ipak, taj broj je i dalje znatno manji od prosjeka prije sukoba, kada je ovim moreuzom dnevno prolazilo oko 138 brodova.

(BBC/Mondo)