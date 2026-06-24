SAD i Iran nastavljaju pregovore: Marko Rubio najavio sastanak radnih grupa krajem juna

Američki državni sekretar Marko Rubio potvrdio je da tehničke grupe SAD i Irana nastavljaju razgovore 29. i 30. juna u okviru roka za mirovni sporazum.

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Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da će američke i iranske tehničke grupe nastaviti razgovore 29. i 30. juna.

"Podijeljeni su u radne grupe po raznim temama. Vjerujem da se vraćaju u Švajcarsku, ako se ne varam", rekao je Rubio novinarima.

On je dodao da SAD neće učiniti bilo šta što bi narušilo bezbjednost američkih saveznika u regiji Persijskog zaliva kada je riječ o odnosima sa Iranom.

Nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju između SAD i Irana prošle sedmice i prekida sukoba na svim frontovima na Bliskom istoku, teče rok od 60 dana za razgovore o trajnom mirovnom sporazumu.