Nove američke sankcije Kubi: Havana oštro reagovala

Američka administracija uvela je nove sankcije kubanskim državnim kompanijama jer vlast na ostrvu i dalje ima potpunu kontrolu nad slobodom i blagostanjem kubanskog naroda, saopštio je državni skeretar Marko Rubio.

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"Situacija na Kubi se mijenja dok korumpirani, brutalni i antiamerički komunistički režim na ostrvu nastavlja da daje prioritet sopstvenoj potpunoj kontroli nad slobodom, mogućnostima i osnovnim blagostanjem kubanskog naroda", napisao je Rubio na "Iksu".

Rubio, sin kubanskih imigranata, optužio je "režimske elite" da koriste kompaniju GAESA da "ukradu ono malo resursa ostrva, preusmjeravajući ih na represiju, antiameričku subverziju i špijuniranje umjesto škola, elektrana i zadovoljenja osnovnih potreba kubanskog naroda".

Bruno Rodrigez, kubanski ministar spoljnih poslova, odbacio je sankcije, nazvavši Rubija "nepoštenim i lažnim".

Rodrigez je objavio na "Iksu" da je ono što Rubo promoviše "zločin".

(Srna)