logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nove američke sankcije Kubi: Havana oštro reagovala

Nove američke sankcije Kubi: Havana oštro reagovala

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Američka administracija uvela je nove sankcije kubanskim državnim kompanijama jer vlast na ostrvu i dalje ima potpunu kontrolu nad slobodom i blagostanjem kubanskog naroda, saopštio je državni skeretar Marko Rubio.

SAD uvela nove sankcije Kubi Izvor: Shutterstock/Melnikov Dmitriy/YousufDean

"Situacija na Kubi se mijenja dok korumpirani, brutalni i antiamerički komunistički režim na ostrvu nastavlja da daje prioritet sopstvenoj potpunoj kontroli nad slobodom, mogućnostima i osnovnim blagostanjem kubanskog naroda", napisao je Rubio na "Iksu".

Rubio, sin kubanskih imigranata, optužio je "režimske elite" da koriste kompaniju GAESA da "ukradu ono malo resursa ostrva, preusmjeravajući ih na represiju, antiameričku subverziju i špijuniranje umjesto škola, elektrana i zadovoljenja osnovnih potreba kubanskog naroda".

Bruno Rodrigez, kubanski ministar spoljnih poslova, odbacio je sankcije, nazvavši Rubija "nepoštenim i lažnim".

Rodrigez je objavio na "Iksu" da je ono što Rubo promoviše "zločin". 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

SAD Kuba

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ