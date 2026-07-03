Iran i Oman predstavili novi plan za Ormuski moreuz: SAD poručile da je neprihvatljiv

Iran i Oman predstavili su Sjedinjenim Američkim Državama prijedlog prema kojem bi zajednički upravljali naplatom administrativnih naknada za prolaz kroz Ormuski moreuz, jednu od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta.

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Prema pisanju NBC News, pozivajući se na četiri izvora upoznata sa razgovorima, Iran i Oman predstavili su Sjedinjenim Američkim Državama plan koji predviđa zajedničku naplatu administrativnih naknada za prolazak brodova kroz Ormuski moreuz.

Prijedlog dolazi nakon što su SAD i Iran prošlog mjeseca potpisali memorandum o razumijevanju kojim je dogovoreno da brodovi narednih 60 dana mogu nesmetano da prolaze kroz moreuz, dok bi se nakon toga budući način upravljanja ovom pomorskom rutom definisao u razgovorima Irana, Omana i drugih zemalja Persijskog zaliva.

Oman: Ne podržavamo obavezne takse

Ministar spoljnih poslova Omana Sejid Badr bin Hamad el Busaidi izjavio je da njegova zemlja ne podržava uvođenje obaveznih naknada za prolazak brodova kroz Ormuski moreuz.

Međutim, napravio je razliku između obaveznih taksi i dobrovoljnih uplata brodarskih kompanija koje bi bile namijenjene održavanju plovnog puta, po uzoru na modele koji postoje u Malajskom moreuzu i Singapurskom moreuzu.

Izvori navode da je plan dostavljen američkoj strani, iako jedan zvaničnik sa Bliskog istoka tvrdi da Oman još nije formalno podnio zvaničan prijedlog.

Vašington: Međunarodni plovni putevi ne smiju da se naplaćuju

Izvor upoznat sa pregovorima rekao je da američki pregovarači imaju određene rezerve prema prijedlogu, ali da vjeruju da bi razlike mogle da budu riješene u razgovorima sa Omanom.

Portparolka Bijele kuće Ana Keli poručila je da je predsjednik Donald Tramp jasno stavio do znanja da Iran ne može da naplaćuje prolazak kroz Ormuski moreuz, jer je riječ o međunarodnom plovnom putu.

Sličan stav iznio je i američki državni sekretar Marko Rubio, koji je istakao da nijedna država nema pravo da uvodi putarine ili druge naknade za prolazak međunarodnim plovnim putevima.

Kroz moreuz prolazi petina svjetske nafte

Ormuski moreuz jedan je od najvažnijih pomorskih pravaca na svijetu, kojim prolazi oko 20 odsto globalnih isporuka nafte i prirodnog gasa.

Prema navodima izvora, eventualna sredstva prikupljena kroz administrativne naknade koristila bi se za zaštitu životne sredine, spasilačke operacije i održavanje plovnog puta, a dijelila bi se između Irana i Omana, ukoliko se o tome postigne međunarodni dogovor.

Razgovori o ovom pitanju i dalje traju, a konačna odluka još nije donijeta.

(NBS News/Mondo)