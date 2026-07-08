Amerika ponovo napala Iran nakon što je više brodova pogođeno u Ormuskom moreuzu.

Izvor: Chen Junqing / Xinhua News / Profimedia

Centralna komanda pomorskih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je sinoć da je pokrenut novi talas napada na Iran nakon što je Iran gađao komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu. Napadnuta su tri komercijalna broda zbog čega su Sjedinjene Države odlučile da reaguju napadima na iranske mete, piše "Asosijejted Pres".

Napadnut je čak i brod sa hrvatskim državljanima kod Omana. Na svu sreću, nema povrijeđenih na tom brodu.

"Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država je započela niz napada na Iran zbog napada na komercijalne brodove u kojima su civili u međunarodnim vodama. Američki napadi uslijedili su kao odgovor na iranske napade na tri komercijalna broda koja su prolazila kroz Ormuski moreuz. Iran je demonstrirao agresiju i jasno prekršio prekid vatre", navodi se u saopštenju Centralne komande.

Vidi opis Amerika ponovo napala Iran: Počela osveta za gađanje civilnih brodova u Ormuskom moreuzu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: HANDOUT /AFP PHOTO / SOURCE / ISRAELI ARMY/Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: STR/AP Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: STR/AP Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Vahid Salemi/AP Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: STR/AP Br. slika: 10 10 / 10

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova je momentalno osudilo napad Sjedinjenih Američkih Država, prenosi "Skaj Njuz". Navode u saopštenju da su Sjedinjene Američke Države prekršile prekid vatre, a ne oni (Iran).

"Ministarstvo spoljnih poslova Irana strogo osuđuje akcije Sjedinjenih Američkih Država zbog obustave ukidanja sankcija Iranu zbog nafte što predstavlja direktno kršenje paragrafa 10 o dogovoru o prekidu vatre iz 18. juna 2026. godine. U prethodnih 20 dana, Sjedinjene Države su više puta kršile prekid vatre", navodi se u saopštenju iranskog Ministarstva spoljnih poslova.