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Amerika ponovo napala Iran: Počela osveta za gađanje civilnih brodova u Ormuskom moreuzu

Amerika ponovo napala Iran: Počela osveta za gađanje civilnih brodova u Ormuskom moreuzu

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Amerika ponovo napala Iran nakon što je više brodova pogođeno u Ormuskom moreuzu.

Amerika ponovo napala Iran Izvor: Chen Junqing / Xinhua News / Profimedia

Centralna komanda pomorskih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je sinoć da je pokrenut novi talas napada na Iran nakon što je Iran gađao komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu. Napadnuta su tri komercijalna broda zbog čega su Sjedinjene Države odlučile da reaguju napadima na iranske mete, piše "Asosijejted Pres".

Napadnut je čak i brod sa hrvatskim državljanima kod Omana. Na svu sreću, nema povrijeđenih na tom brodu.

"Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država je započela niz napada na Iran zbog napada na komercijalne brodove u kojima su civili u međunarodnim vodama. Američki napadi uslijedili su kao odgovor na iranske napade na tri komercijalna broda koja su prolazila kroz Ormuski moreuz. Iran je demonstrirao agresiju i jasno prekršio prekid vatre", navodi se u saopštenju Centralne komande.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova je momentalno osudilo napad Sjedinjenih Američkih Država, prenosi "Skaj Njuz". Navode u saopštenju da su Sjedinjene Američke Države prekršile prekid vatre, a ne oni (Iran).

"Ministarstvo spoljnih poslova Irana strogo osuđuje akcije Sjedinjenih Američkih Država zbog obustave ukidanja sankcija Iranu zbog nafte što predstavlja direktno kršenje paragrafa 10 o dogovoru o prekidu vatre iz 18. juna 2026. godine. U prethodnih 20 dana, Sjedinjene Države su više puta kršile prekid vatre", navodi se u saopštenju iranskog Ministarstva spoljnih poslova.

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Iran SAD Ormuski moreuz

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