Kalibaf o pregovorima sa Vašingtonom: Sprovođenje memoranduma sa SAD je teško, ali moguće

Predsjednik iranskog parlamenta Muhamed Bager Kalibaf poručio je da je sprovođenje memoranduma sa SAD teško, ali moguće.

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Predsjednik iranskog parlamenta Muhamed Bager Kalibaf, koji je predvodio pregovore sa Vašingtonom, izjavio je da je sprovođenje memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama teško, ali izvodljivo. On je posebno naglasio da zvanična diplomatija mora očuvati i zaštititi rezultate koji su u proteklom periodu postignuti na samom terenu.

Kalibaf je ove ocjene iznio tokom sastanka sa Muhamedom Darvišem, šefom rukovodećeg vijeća Hamasa. Razgovor je vođen na marginama oproštajnih ceremonija za preminulog iranskog vrhovnog vođu Alija Hamneija u Teheranu, a vijest je prenijela Iranska studentska novinska agencija (ISNA).

Predsjednik parlamenta je istakao da diplomatija i pregovori moraju biti sposobni da razriješe vojne blokade, ali uz istovremeno očuvanje i učvršćivanje postignuća snaga otpora.

"To je moguće samo kada je država potpuno spremna za odbranu, paralelno sa diplomatijom", poručio je Kalibaf.

Tačka zastoja u pregovorima i uslovi Teherana

Osvrćući se na hronologiju pregovora o memorandumu sa Vašingtonom, Kalibaf je otkrio da su razgovori dostigli potpunu tačku zastoja u noći kada je Izrael pokrenuo snažne napade na južno predgrađe Bejruta, Dahije.

Prema njegovim riječima, Teheran je čvrsto insistirao na tome da se u konačni tekst sporazuma uključi odredba o očuvanju teritorijalnog integriteta regionalnih država, kao i o potpunom okončanju rata protiv regionalnih saveznika koji čine front otpora.

"Ta klauzula je na kraju dodata u tekst. Danas se memorandum sprovodi. Njegovo sprovođenje jeste teško, ali je moguće", potvrdio je Kalibaf.

Sam memorandum, koji je usaglašen i posredovan u Islamabadu nakon gotovo tri sedmice direktnog rata između Irana i američko-izraelskog saveza, uspostavio je fazni okvir za stabilizaciju regiona.

Glavne stavke dokumenta obuhvataju okončanje otvorenih neprijateljstava između sukobljenih strana, obnovu potpune pomorske bezbjednosti u Ormuskom moreuzu te prekid vojnih operacija na više aktivnih bojišta, uključujući i teritoriju Libana.