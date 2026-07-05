Sahrana ajatolaha Hamneija: Sinovi se oprostili od oca, nasljednik Modžtaba se nije pojavio

Trojica sinova ubijenog iranskog vođe ajatolaha Alija Hamneija prisustvovala su molitvi pored njegovog kovčega i kovčega još četiri člana porodice u Teheranu, dok se Modžtaba Hamnei, koji ga je nasljedio kao vrhovni vođa, nije pojavio na sahrani.

Izvor: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Trojica sinova ubijenog iranskog vođe ajatolaha Alija Hamneija molila su se u nedjelju pored njegovog kovčega i kovčega još četiri člana porodice, ali Modžtaba Hamnei, sin koji ga je nasljedio kao vrhovni vođa Irana, nije se pojavio.

Državna televizija je prikazala Mostafu Hamneija, Mesama Hamneija i Masuda Hamneija kako se mole iza kovčega postavljenih u prostranom dvorištu džamije Velikog imama Homeinija u Teheranu, prostranog verskog kompleksa.

U javnom iskazu odanosti teokratskoj državi i revolucionarnog žara, Islamska Republika organizuje nedjelju masovnih pogrebnih povorki za Hamneija, uključujući i prenošenje njegovih posmrtnih ostataka na šiitska vjerska mjesta u susjednom Iraku.

Nakon što je jedan dan bio izložen u zatvorenom prostoru kako bi mu visoki iranski lideri i strani zvaničnici odali počast, Hamneijev kovčeg je u subotu izložen napolju pod staklom, zajedno sa kovčezima njegove kćerke, zeta, snaje i 14-mjesečne unuke.

Još uvijek nije bilo javnog viđenja niti objavljivanja fotografija Modžtabe, za koga se kaže da je povrijeđen u napadu u kojem su poginuli njegov otac i drugi članovi porodice 28. februara, kada su Izrael i SAD bombardovali iranske mete na početku rata.

Modžtaba Hamnei zadobio je teške povrede, uključujući oštećenja lica i značajne povrede jedne ili obje noge, naveli su za Rojters ljudi bliski njegovom užem krugu.

U nedjelju su se iranski predsjednik Masud Pezeškijan i predsednik parlamenta Mohamed Baker Kalibaf molili ispred Hamneijevog kovčega.