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Hiljade Iranaca odaje posljednju počast Aliju Hamneiju, stižu delegacije iz 100 zemalja

Hiljade Iranaca odaje posljednju počast Aliju Hamneiju, stižu delegacije iz 100 zemalja

Autor Haris Krhalić
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Hiljade Iranaca okupilo se u Teheranu kako bi odali počast poginulom vrhovnom vođi Aliju Hamneiju. Sahrani će prisustvovati delegacije iz 100 zemalja.

ali hamnei sahrana Izvor: ATTA KENARE / AFP / Profimedia

Hiljade Iranaca oprašta se danas od vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija u najvećem vjerskom kompleksu u Teheranu.

Mnogi od okupljenih nose zastave Irana, te slike Alija Hamneija i njegovog sina Modžtabe, novog vrhovnog vođe. Ali Hamnei poginuo je u američkim i izraelskim napadima na Teheran 28. februara.

Danas i sutra tijelo ajatolaha biće izloženo u Mosali u Teheranu, gdje će poštovaoci moći da mu odaju posljednju počast. Pogrebne ceremonije biće održane 7. jula, a ukop će biti obavljen u četvrtak, 9. jula u njegovom rodnom gradu Mašhadu.

Prisustvo sahrani najavile su visoke delegacije iz najmanje 100 zemalja.

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