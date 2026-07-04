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Tramp: Dali smo Iranu sedmicu pauze zbog sahrane Hamneija

Tramp: Dali smo Iranu sedmicu pauze zbog sahrane Hamneija

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je Vašington odobrio sedmičnu pauzu u pregovorima s Iranom zbog sahrane vrhovnog vođe Alija Hamneija.

Tramp: Dali smo Iranu sedmicu pauze zbog sahrane Hamneija Izvor: chrismuntean / Shutterstock.com

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je Vašington dao Iranu sedmičnu pauzu u mirovnim pregovorima zbog sahrane vrhovnog vođe Alija Hamneija.

"Potpuno smo razorili Iran. Oni silno žele da postignu dogovor. Dali smo im sedmicu pauze zbog sahrane, jer smo korektni", rekao je Tramp.

Ali Hamnei poginuo je u američkim i izraelskim napadima na Teheran 28. februara.

Danas i sutra tijelo ajatolaha biće izloženo u Mosali u Teheranu, gdje će poštovaoci moći da mu odaju posljednju počast. Pogrebne ceremonije biće održane 7. jula, a ukop će biti obavljen u četvrtak, 9. jula u njegovom rodnom gradu Mašhadu.

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Donald Tramp Iran SAD

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