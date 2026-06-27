Tramp predstavio novi pasoš sa svojom fotografijom: Bijela kuća ga nazvala "patriotskim" izdanjem (Foto)

Američki predsjednik Donald Tramp predstavio je specijalno ograničeno izdanje američkog pasoša povodom 250. godišnjice nezavisnosti SAD, na kojem se nalazi njegov portret.
Američki predsjednik Donald Tramp u petak je predstavio primjerak specijalnog ograničenog izdanja američkog pasoša kojim se obilježava 250. godišnjica nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, a na kojem se nalazi njegov portret.
"Novi pasoš SAD, koji poručuje: 'Dobro došli, ali budite dobri!'", napisao je Tramp u objavi na svojoj platformi Istina socijal, uz prikaz dizajna pasoša.
Predloženi pasoš uključuje fotografiju Trampa ozbiljnog izraza kako sjedi naslonjen na sto, uz njegov potpis, dok se u pozadini nalazi tekst Deklaracije o nezavisnosti.
Na poleđini pasoša prikazana je ilustracija potpisivanja Deklaracije o nezavisnosti 1776. godine, zajedno sa natpisom "Sjedinjene Američke Države 250". Bijela kuća je takođe podijelila isti izgled pasoša, nazivajući ga "Patriotskim pasošem".
(Mondo.rs)