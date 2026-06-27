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Tramp predstavio novi pasoš sa svojom fotografijom: Bijela kuća ga nazvala "patriotskim" izdanjem (Foto)

Tramp predstavio novi pasoš sa svojom fotografijom: Bijela kuća ga nazvala "patriotskim" izdanjem (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Američki predsjednik Donald Tramp predstavio je specijalno ograničeno izdanje američkog pasoša povodom 250. godišnjice nezavisnosti SAD, na kojem se nalazi njegov portret.

Tramp predstavio novi pasoš sa svojom fotografijom Izvor: Truth Social/Donald Trump

Američki predsjednik Donald Tramp u petak je predstavio primjerak specijalnog ograničenog izdanja američkog pasoša kojim se obilježava 250. godišnjica nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, a na kojem se nalazi njegov portret.

"Novi pasoš SAD, koji poručuje: 'Dobro došli, ali budite dobri!'", napisao je Tramp u objavi na svojoj platformi Istina socijal, uz prikaz dizajna pasoša.

Predloženi pasoš uključuje fotografiju Trampa ozbiljnog izraza kako sjedi naslonjen na sto, uz njegov potpis, dok se u pozadini nalazi tekst Deklaracije o nezavisnosti.

Na poleđini pasoša prikazana je ilustracija potpisivanja Deklaracije o nezavisnosti 1776. godine, zajedno sa natpisom "Sjedinjene Američke Države 250". Bijela kuća je takođe podijelila isti izgled pasoša, nazivajući ga "Patriotskim pasošem".

(Mondo.rs)

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