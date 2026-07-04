Tramp na Maunt Rašmoru: Komunizam proglasio opasnijim od 11. septembra i poručio da je Amerika stvorila moderni svijet

Američki predsjednik Donald Tramp održao je govor povodom 250. godišnjice SAD-a.

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Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp održao je govor u Nacionalnom memorijalnom centru Maunt Rašmor povodom 250. godišnjice Dana nezavisnosti SAD-a. Tramp se u svom izlaganju osvrnuo na niz unutrašnjih i spoljnopolitičkih tema, iznoseći niz tvrdnji o američkoj istorijskoj izuzetnosti, ali i oštre kritike na račun političkih neistomišljenika i navodne unutrašnje komunističke prijetnje.

Tramp je u govoru naveo da ne postoji ništa na svijetu što se može porediti sa američkom slobodom, nazvavši SAD najstarijom republikom i najslobodnijim narodom na Zemlji koji posjeduje najpostojaniji ustav.

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Prema njegovom mišljenju, opstanak i napredak američke nacije predstavlja "najnevjerovatniju stvar koju su ljudske ruke ikada stvorile na ovoj planeti". Dodao je da Amerikanci teže miru i redu, ali da nikada neće ustuknuti pred opasnošću ili prijetnjom, naglašavajući borbeni karakter kao ključni dio nacionalne kulture.

Komunizam kao unutrašnja prijetnja državi

Značajan dio obraćanja američki predsjednik posvetio je upozorenjima o ponovnom jačanju marksističkih i komunističkih ideja unutar države. Meta njegove kritike bili su i pojedini doseljenici koji, kako tvrdi, prihvataju ideje potpuno suprotne američkom načinu života.

"Komunizam predstavlja smrtnu prijetnju američkoj slobodi. To je najveća prijetnja našoj zemlji – veća od Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata, Perl Harbora, pa čak i napada 11. septembra", izjavio je Tramp, dodajući da ova ideologija donosi tiraniju i masovnu kontrolu, te da je u prošlom vijeku odnijela 100 miliona života.

Trump says he will send the communists into exilepic.twitter.com/uKmX9aR9z0 — Aaron Rupar (@atrupar)July 4, 2026

Takođe je oštro osudio autore koji kritikuju američko istorijsko nasljeđe i uče djecu da žive na "ukradenoj zemlji", navodeći da takve teorije i predavanja zapravo direktno ugrožavaju budućnost nacije.

Govoreći o tehnološkom i društvenom doprinosu SAD-a, Tramp je Americi pripisao zasluge za stvaranje modernog svijeta kroz brojne inovacije.

Kao ključna dostignuća izdvojio je:

Izum sijalice, telefona, aviona, televizije i pokretne trake,

Razvoj mikročipa, ličnog računara, interneta, GPS-a i pametnog telefona,

Mapiranje ljudskog genoma i napajanje gradova energijom dobijenom cijepanjem atoma.

Posebno je spomenuo i izum klima-uređaja, dodavši da je to spasilo određene krajeve zemlje tokom proteklih ljetnih dana. U pogledu kulture i sporta, istakao je američko porijeklo bejzbola, košarke, američkog fudbala, odbojke i rodea. Tramp se osvrnuo i na činjenicu da SAD imaju najviše Nobelovih nagrada, prokomentarisavši usput sopstveni status: "Doduše, meni je nisu dodijelili. Okončao sam osam ratova, ali je ipak nisam dobio. Nema veze."

Spoljna politika i odnos prema drugim državama

U završnom dijelu govora, Tramp je istakao snagu američke vojske, podsjećajući na pobjede u svjetskim ratovima i Hladnom ratu. Pored toga, spomenuo je i nedavne spoljnopolitičke poteze svoje administracije, tvrdeći da su "pobijedili Venecuelu za jedan dan" i izvršili pritisak na Iran, za koji navodi da sada "očajnički želi dogovor".

Predsjednik SAD-a je zaključio da njegova zemlja danas uživa veliko poštovanje svih svjetskih lidera, kraljeva i premijera, te da američki sistem i san ne mogu biti poraženi.