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Palata Republike u bojama američke zastave

Palata Republike u bojama američke zastave

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Na Palati Republike u centru Banjaluke pojavila se zastava SAD, povodom Dana državnosti ove zemlje (4. jul).

Palata predsjednika RS u bojama američke zastave Izvor: Борислав Здриња

Povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država i nastavka jačanja dobre saradnje Republike Srpske i SAD, Palata Republike u Banjaluci večeras je osvijetljena u bojama američke zastave, nedugo nakon što je Palata bila osvjetljena grbom FK Borac, koji večeras slavi vijek postojanja.

Dan nezavisnosti u Sjedinjenim Američkim Državama nacionalni je praznik koji se slavi 4. jula.

Ovaj praznik slavi se u znak sjećanja na usvajanje Deklaracije o nezavisnosti 1776. godine.

(mondo.ba/SRNA)

Tagovi

SAD Palata predsjednika

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Hvala što ste poslali vijest.

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