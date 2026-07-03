Palata Republike u bojama američke zastave

Na Palati Republike u centru Banjaluke pojavila se zastava SAD, povodom Dana državnosti ove zemlje (4. jul).

Izvor: Борислав Здриња

Povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država i nastavka jačanja dobre saradnje Republike Srpske i SAD, Palata Republike u Banjaluci večeras je osvijetljena u bojama američke zastave, nedugo nakon što je Palata bila osvjetljena grbom FK Borac, koji večeras slavi vijek postojanja.

Dan nezavisnosti u Sjedinjenim Američkim Državama nacionalni je praznik koji se slavi 4. jula.

Ovaj praznik slavi se u znak sjećanja na usvajanje Deklaracije o nezavisnosti 1776. godine.

(mondo.ba/SRNA)