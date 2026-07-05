Obnovljen pomorski saobraćaj između Irana i Katara: Prekinuta blokada poslije pet mjeseci

Pomorski saobraćaj između Irana i Katara obnovljen je nakon pet mjeseci pauze.

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Pomorski saobraćaj između Irana i Katara obnovljen je nakon prekida od oko pet mjeseci, rekao je u nedjelju državnim medijima iranski trgovinski izaslanik u Dohi.

Prelazni sporazum između Teherana i Vašingtona, potpisan prošlog mjeseca, proglasio je kraj neprijateljstava nakon četvoromjesečnog sukoba i naredio povratak predratnom brodarstvu u Zalivu, iako je tranzit do i iz Zaliva i dalje sporan.

Abas Abdolhani je rekao da je brodski saobraćaj između iranske luke Dajer i katarske luke Al Ruvais nastavljen nakon koordinacije između iranske ambasade u Dohi i katarskih vlasti, javlja Index. Dvije luke, koje se nalaze jedna nasuprot druge, uglavnom obavljaju regionalnu trgovinu. Luka Dajer je nekoliko puta pogođena tokom rata.

Trgovina sa UAE se postepeno oporavlja

Krajem juna, zvaničnik iranske Organizacije za promociju trgovine rekao je državnim medijima da iranska roba ponovo prolazi carinu u luci Džebel Ali u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, najvećoj u regionu, što ukazuje na postepeno obnavljanje trgovinskih tokova nakon sukoba.