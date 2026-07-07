Nove tenzije u Ormuskom moreuzu: Iran pogodio brodove, katarskom tankeru prijeti eksplozija

Katarski tanker Al-Rekayyat pretrpio je ozbiljan incident nakon što je pogođen iranskim projektilima, izazivajući požar u mašinskom odjeljenju.

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Katarskom tankeru za tečni prirodni gas (TPG) Al-Rekayyat preti opasnost od eksplozije zbog požara koji je izbio u mašinskom odjeljenju nakon što je pogođen iranskim projektilima, potvrdio je izvor upoznat sa incidentom. Tanker je pretrpeo znatnu štetu nakon što je pogođen dok je plovio omanskom stranom Ormuskog moreuza, piše Rojters.

Ovo je prvi put da je pogođen jedan katarski TPG tanker otkako je krajem februara počeo rat. Katar inače posreduje u pregovorima između Vašingtona i Teherana. Prema jednom od izvora, Al-Rekayyat je bio natovaren tečnim prirodnim gasom i poslao je poziv u pomoć nakon pogotka u lijevi bok. Posada je na bezbednom, ali mašinsko odjeljenje gori i puno je dima, pa posada ne može da procijeni razmere dalje štete.

Plovio sa isključenim transponderom

Ovaj napad naglašava stalne rizike za brodski saobraćaj u Ormuskom moreuzu, uprkos odredbama o bezbjednom prolazu iz privremenog sporazuma između Vašingtona i Teherana. Iransko preuzimanje kontrole nad uskim prolazom između Irana i Omana, kroz koji je pre sukoba prolazila približno petina svjetskih isporuka nafte, postalo je jedno od najspornijih pitanja u ratu SAD-a i Izraela protiv Irana.

"Ako plovite potpuno bezbjednim iranskim vodama, to znači da poslujete sa Irancima i priznajete njihovu kontrolu nad Ormuskim moreuzom. Ako, pak, prolazite kroz američko-omansku zonu, onda vas pogode", rekao je jedan od izvora.

"SAD vam da dozvolu za prolaz, ali ako se usput nešto dogodi, onda kažu: "Na vama je da odlučite da li ćete nastaviti ili se vratiti." Izvori su željeli da ostanu anonimni jer nisu ovlašćeni da daju izjave medijima.

Al-Rekayyat je u vlasništvu i pod upravom kompanije Nakilat, poznate i kao Qatar Gas Transport Company Ltd, koja upravlja jednom od najvećih svetskih flota TPG brodova. Podaci kompanije LSEG za praćenje brodova pokazuju da je svoju lokaciju posljednji put prijavio 18. juna, što ukazuje na to da je plovio sa isključenim transponderom.

Obnovljene američke prijetnje

Portal Aksios ranije je izvijestio, pozivajući se na dva američka zvaničnika, da je iranska Revolucionarna garda u ponedeljak uveče ispalila najmanje dva projektila na komercijalne brodove koji su prolazili Ormuskim moreuzom. Dva komercijalna broda pretrpjela su znatnu štetu, ali nije bilo žrtava, navodi se u izvještaju.

Lokacija Al-Rekayyata u trenutku udara, koju je otkrio jedan od izvora, poklapa se sa položajem iz izvještaja britanske agencije za pomorsku bezbjednost, što ukazuje na to da je upravo taj tanker bio umiješan u incident.

Agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) saopštila je da je tanker pogođen u lijevi bok nepoznatim projektilom dok je plovio ka jugu, oko osam nautičkih milja (15 kilometara) istočno od omanskog mjesta Lima, što je izazvalo požar. Prema navodima UKMTO-a, nije bilo žrtava niti zagađenja životne sredine.

Rojters nije mogao nezavisno da provjeri izvještaj portala Aksios, niti da utvrdi da li je Al-Rekayyat jedan od dva pomenuta broda. Kompanije Nakilat i QatarEnergy, Katarska međunarodna kancelarija za medije i Centralna komanda američkih snaga nisu odmah odgovorile na upite za komentar.

Upozorenje brodovima

Posredni pregovori između SAD-a i Irana završeni su prošle nedjelje bez javnih naznaka napretka ka trajnom miru, uprkos 60-dnevnom primirju koje je trebalo da otvori prostor za diplomatiju i okončanje sukoba.

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je juče da će SAD ili postići dogovor sa Iranom ili "završiti posao", čime je ponovio prijetnju vojnom akcijom. Trampova izjava dolazi u trenutku kada Teheran pokazuje prkos nakon sahrane vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen u početnim američko-izraelskim napadima.

Iranska Revolucionarna garda je tokom vikenda putem radija upozorila brodove porukom: "Naši projektili i dronovi spremni su da pucaju na vas", izvijestio je u ponedjeljak WSJ, pozivajući se na snimak do kojeg je došao. Investitori pažljivo prate pregovore SAD-a i Irana o budućnosti plovidbe kroz Ormuski moreuz, kao i oporavak izvoza nafte iz Persijskog zaliva.

(Index/MONDO)