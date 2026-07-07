Sastanak u Ankari: Tramp hvalio Erdogana i najavio ukidanje sankcija Turskoj

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je na NATO samitu u Ankari ukidanje CAATSA sankcija Turskoj i ponovno razmatranje prodaje borbenih aviona F-35.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp sastao se sa predsjednikom Turske Redžepom Taijpom Erdoganom na marginama ovogodišnjeg NATO samita koji se održava u Ankari. Nakon bilateralnog sastanka, dvojica lidera su se obratila medijima, a šef Bijele kuće iskoristio je priliku da uputi najviše moguće pohvale na račun turskog predsjednika, proglasivši trenutne odnose Amerike i Turske vjerovatno najboljim u istoriji.

Najvažnija vijest sa ovog sastanka jeste Trampova najava da će njegova administracija u potpunosti ukinuti ekonomske i vojne sankcije koje su Ankari nametnute na osnovu zakona CAATSA.

Podsjećamo, ove sankcije su uvedene nakon što je Turska od Rusije kupila savremene protivvazdušne sisteme S-400, što je godinama narušavalo odnose unutar Alijanse. „Ne želimo uvoditi sankcije prijateljima“, bio je rezolutan američki predsjednik.

Govoreći o geopolitičkim odnosima, Tramp je istakao da je Turska ključni i veliki saveznik Washingtona. On je posebno naglasio ulogu Ankare tokom nedavnih regionalnih sukoba, napominjući da se Turska, uprkos pritiscima, nije svrstala na suprotnu stranu.

„Turska je mogla ući u sukob na drugoj strani. Veoma su moćni, ali to nisu učinili. Možda to nisu učinili zbog mene“, izjavio je Tramp, dodajući da mnogi u svijetu zapravo ne shvataju kolika je stvarna vojna snaga Turske pod Erdoganovim vođstvom, pohvalivši tursku armiju i njene vojnike.

„Od prvog dana kada smo se upoznali, odlično se slažemo. Nekada se najbolje slažete s najtvrđim ljudima, poput njega, dok se ne slažete s najslabijim“, poručio je Tramp, istakavši da je Erdogan obavio nevjerovatan posao za svoju zemlju.

Jedna od ključnih tema razgovora bio je i povratak Turske u program proizvodnje i nabavke borbenih aviona pete generacije F-35. Tramp je potvrdio da će američka administracija ozbiljno i blagonaklono razmotriti mogućnost prodaje ovih letjelica Ankari, uprkos dosadašnjim striktnim zakonskim ograničenjima i ranijem izbacivanju Turske iz ovog projekta.

Američki predsjednik je primijetio da je Turska u mnogim aspektima pokazala veću lojalnost od nekih drugih zemalja za koje se podrazumijevalo da će biti vjerne Washingtonu. Na direktno pitanje novinara da li ga uopšte zabrinjava to što Turska i dalje posjeduje i operativno koristi ruski sistem S-400, Tramp je kratko i samouvjereno odgovorio da ga „ništa ne zabrinjava“.

S druge strane, predsjednik Erdogan je podsjetio da je Turska ranije dobila čvrsto obećanje za isporuku prvih pet aviona F-35, izrazivši puno uvjerenje da će Tramp, kao lider koji uvijek stoji iza svoje riječi, donijeti pozitivnu odluku i ispuniti dogovoreno.

Trump on NATO:



I was very disappointed with NATO. And frankly, if it weren't held in Türkiye, where my friend — a very strong leader, very strong person — it's possible that I would not have attended.pic.twitter.com/fWkCAE32Qv — Clash Report (@clashreport)July 7, 2026

Oštre kritike na račun NATO-a

Pored hvalospjeva na račun domaćina, američki predsjednik nije propustio priliku da još jednom javno iskritikuje funkcionisanje NATO saveza. Tramp je priznao da je ranije bio duboko razočaran Alijansom i njenim unutrašnjim strukturama, te je otkrio da je motiv njegovog dolaska na ovaj samit bio isključivo personalne prirode.

„Bio sam veoma razočaran NATO-om. Iskreno, da samit nije održan ovdje u Turskoj, gdje je moj prijatelj, koji je veoma snažan lider, sasvim je moguće da uopšte ne bih ni došao“, zaključio je Tramp, najavivši da će u nastavku boravka sa Erdoganom detaljno razgovarati o proširenju trgovinske razmjene, novim aspektima vojne saradnje i drugim važnim bilateralnim pitanjima.