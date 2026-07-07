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"Dobra je ona osoba, ali je napravila grešku": Tramp izvrijeđao Meloni, pa objasnio šta se desilo

"Dobra je ona osoba, ali je napravila grešku": Tramp izvrijeđao Meloni, pa objasnio šta se desilo

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Tramp na sastanku sa Erdoganom govorio o Đorđi Meloni - nije objasnio uvrede i provokacije, ali ju je nazvao dobrom osobom i ocijenio da je pogriješila što nije pomogla u ratu sa Iranom.

Donald Tramp po Đorđi Meloni Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia, Michael Brochstein/ZUMA Press Wi / Shutterstock Editorial / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp je tokom sastanka sa predsjednikom Turske Redžipom Tajipom Erdoganom govorio o brojnim temama, a jedna je privukla posebnu pažnju, a to je premijerka Italije Đorđa Meloni, piše "CNN". Tramp i Erdogan su razgovarali o avionima F-35 i ruskom PVO sistemu S-400, a Tramp je iskoristio javni dio sastanka da da spomene Meloni sa kojom se nedavno posvađao kada ju je optužio da ga je ona molila za fotografiju na Samitu G7 što je ona oštro demantovala.

"Ona je zaista dobra osoba. Mi smo samo imali lošu nedjelju, imali smo loš odnos.

Ispalo je loše jer je ponovo odbila da nam pomogne. Mislim da je svakako dobra osoba, ali i da je napravila grešku", izjavio je Tramp, prenosi "CNN".

Šta se desilo između Donalda Trampa i Đorđe Meloni?

Nakon Samita G7, Tramp je tvrdio da ga je Meloni molila za fotografiju. Ona se ubrzo oglasila i demantovala to, nije mogla da vjeruje otkud takve riječi američkog predsjednika koji nije objasnio kontekst te situacije za koju tvrdi da se dogodila na Samitu.

Potom je djelovalo da se situacija malo primirila, ali je Tramp u ponedjeljak 6. jula objavio fotografiju Meloni sa natpisom "Potrebna zabrana prilaska". Na ovu objavu američkog predsednika Meloni nije reagovala, a nije poznato na šta je tačno Tramp mislio kada je objavio tu fotografiju sa takvim natpisom.

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Tagovi

Donald Tramp Đorđa Meloni

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