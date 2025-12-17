logo
Dogovor postignut: Evropski zakoni pred Domom naroda 23. decembra

Autor Nikolina Damjanić Izvor Klix
SNSD, stranke Trojke i HDZ dogovorili su da se Prijedlog zakona o VSTV-u i Prijedlog zakona o Sudu BiH nađu na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH zakazanoj za 23. decembar.

STV i Sud BiH na sjednici Doma naroda Izvor: Srna/Srđan Jeremić

Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović potvrdio je na kraju današnje hitne sjednice da je na sjednici Kolegijuma postignuta saglasnost o ovom pitanju.

„Pred početak današnje sjednice održali smo Kolegijum na kojem smo se saglasili da Kolegijum predloži održavanje hitne sjednice Doma naroda 23. decembra, sa tačkama dnevnog reda Prijedlog zakona o VSTV-u i Prijedlog zakona o Sudu BiH, koji će biti razmatrani po skraćenom postupku“, rekao je Ademović.

Prije razmatranja u Domu naroda, ova dva zakona naći će se i na dnevnom redu sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, takođe po skraćenom postupku.

Usvajanje ova dva zakona, zajedno sa imenovanjem glavnog pregovarača sa Evropskom unijom, predstavljaju ključne zahtjeve Evropske unije koje je Bosna i Hercegovina obavezna da ispuni u proteklom periodu na evropskom putu.

