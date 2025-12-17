Akcija "Avenija" u Sarajevu: Zaplijenjeno 10 kg amfetamina i 5 kg kanabisa, uhapšena jedna osoba

Pripadnici Federalne uprave policije (FUP) danas su u okviru akcije kodnog naziva "Avenija" na području Sarajeva uhapsili lice čiji su inicijali E.G. (38), te oduzeli oko 10 kilograma amfetamina i oko pet kilograma kanabisa.

Izvor: Shutterstock

Uhapšeni se sumnjiči za krivična djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i falsifikovanje isprave Krivičnog zakona Federacije BiH /FBiH/, saopšteno je iz FUP-a.

Riječ je o licu koje je ranije osuđeno na godinu zatvora za krivično djelo pomoć počiniocu nakon počinjenog krivičnog djela Krivičnog zakona FBiH, u predmetu ubistva Farisa Pendeka.

Prilikom realizacije akcije izvršen je pretres lica, stana i vozila, te su tom prilikom, osim droge, pronađeni i oduzeti falsifikovani dokument Slovenije, vage za precizno vaganje, pribor za pakovanje, veći broj mobilnih telefona, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

Lice lišeno slobode sprovedeno je u službene prostorije FUP-a radi kriminalističke obrade, nakon čega će, uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima, biti predato nadležnom tužilaštvu.

Akcija je realizovana na području Kantona Sarajevo pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva i po naredbi Opštinskog suda u Sarajevu.