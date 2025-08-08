Barseloni isteklo vrijeme slave: Prelijepi španski grad proglašen najboljim u Evropi

Povoljan, sunčan, prepun kulture i jedan od rijetkih u Španiji gdje skoro da nema velikih protesta koji pune naslovne strane. Šta tu može da ne prija?

Izvor: Soloviova Liudmyla/Shutterstock

Barseloni je vrijeme slave izgleda isteklo. Čak i lokalci to priznaju, javno moleći da im se vrati njihov voljeni grad nakon ogromnog priliva digitalnih nomada i rekordnog broja posjetilaca, što je dovelo do niza pritužbi. Madrid ima slične probleme, ali Sevilja? Ne baš.

Istina, i u Sevilji su se dešavali protesti, ali nisu bili usmjereni na turiste, za razliku od Barselone, gdje su zabilježeni i napadi vodenim pištoljima. Ovde su okupljanja bila fokusirana na "otpis dugova, klimatsku pravdu i oporezivanje superbogatih". Zvuči poznato, zar ne?

Drugim riječima, Sevilja se ne ubraja među gradove koji odbijaju turiste, a sada, nakon što ju je prestižni britanski The Telegraph proglasio najboljim evropskim gradom za 2025. godinu, možda će i postati nova zvijezda turizma.

Sevilja je povoljnija od najvećih španskih turističkih imena

Možda ste čuli za Sevilju, ali znate li da je pronađete na mapi? Evo male pomoći: nije primorski grad, što zapravo može da joj bude prednost sada, kada se horde turista slivaju na španske plaže i ostrva.

Ovaj živopisni kulturni centar nalazi se u unutrašnjosti Andaluzije, dobro je povezan sa evropskim gradovima, što ga čini lako dostupnim. Sevilja nudi više za manje novca u poređenju sa Madridom i Barselonom, a uz to ćete uštedjeti i na melatoninu jer nema cjelonoćnog partijanja kao na Ibici i mnogim obalskim mestima.

Izvor: Wildwater.tv/Shutterstock

Evo primera prosječnih cena u Sevilji:

Pivo - oko 4,55 evra

Soba u hotelu - oko 135 evra

Kartica za javni prevoz - oko 10 evra

Prema sajtu Budget Your Trip, prosečan dnevni trošak iznosi oko 58,2 evra. Probajte to da postignete u Barseloni.

Najljepša znamenitost Sevilje, Plaza de Espana, besplatna je za posjetu i izgleda kao iz bajke, sa bogatim dekorativnim detaljima i romantičnim kanalima. Ipak, gradske vlasti razmatraju uvođenje ulaznice u budućnosti.

Jedan od najljepših gradova Španije

Dovoljna je samo jedna šetnja centrom Sevilje da vas osvoji. Grad je izuzetno pogodan za pješačenje i podjednako očarava i danju i noću, kada se ulicama razležu zvuci gitare i strasnog flamenka.

Zanimljiva činjenica je da je hit pjesma "Makarena" iz 90-ih potekla upravo iz Sevilje, od lokalne grupe Los del Rio. Možda vas ovo inspiriše za karaoke veče? Ako želite da doživite pravi ritam grada, posjetite Muzej flamenko plesa, gdje ulaz košta oko 10,9 evra.

Još jedno iznenađenje su impresivne rimske ruševine stare preko 2.000 godina, koje turisti često previde, a nalaze se pored modernog vidikovca Setas de Sevilla, popularnog mjesta za fotografisanje.

Kako preživjeti ljetnu vrućinu u Sevilji?

Ljeta u Španiji su vrela, a Sevilja nije izuzetak. Temperature nerijetko dostižu preko 37 °C sve do jeseni. Zato je važno da znate ne samo da vas lokalno pivo košta oko 4,55 evra, već i da izaberete hotel koji pruža maksimalan komfor.

(MONDO)