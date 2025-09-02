Majstori popravljali instalaciju, pa buknuo požar: Muškarac (55) stradao u Sremčici, spaseno 5 osoba

Poznato je da je požar izbio u stanu na drugom spratu, ali se ubrzo proširio na stan na trećem spratu.

D.P. (55) stradao je noćas u požaru koji je izbio iza ponoći u Sremčici u Ulici Žila Verna 8. Vatrogasci su uspJeli da spasu pet osoba koji su kolima hitne pomoći prevezeni u Urgentni centar.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu telo stradalog poslato je na obdukciju. Prema rečima vlasnice stana, B.G, ona je noćas osjetila miris paljevine u stanu i odmah pozvala vatrogasce.

Kako je rekla, tokom dana bili su majstori koji su popravljali elektro instalaciju. Međutim, u istom stanu nekoliko sati kasnije izbio je požar. Prema riječima svjedoka vatrogasci su na nosilima spuštali ljude kroz zgradu. D.P. su takođe na nosilima iznijeli vatrogasci, ali je nažalost preminuo ispred zgrade.

Poznato je da je požar izbio u stanu na drugom spratu, ali se ubrzo proširio na stan na trećem spratu. Stan u kom je izbio požar izgorio je u potpunosti.

Požar se dogodio oko dva časa posle ponoći, u Ulici Žila Verna u Sremčici. Troje povrijeđenih, starih 27, 49 i 55 godina, prevezeno je na toksikološko odeljenje Vojno-medicinske akademije, usled trova ugljen-monoksidom.

