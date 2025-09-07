Požar u Domu starih u Nikšiću, jedna osoba povrijeđena

U Domu starih u Nikšiću povrijeđena je jedna osoba usljed požara koji je izbio u jednoj od soba te ustanove, a evakuisano je 10, saopštenoje iz Vatrogasno-spasilačke jedinice Nikšić.

Izvor: RTNK

Komandir ove službe Slavko Tadić precizirao je da je povrijeđena osoba prevezena u Hitnu pomoć zbog posljedica izloženosti dimu.

On je istakao je da je evakuisano deset osoba, te da su vatrogasci požar brzo ugasili, saopšteno je iz ove službe.

"Uspješnom akcijom naših vatrogasaca-spasilaca evakuisano je 10 osoba sa toga sprata i požar je uspješno lokalizovan i ugašen. Jedna osoba je prevezena u hitnu pomoć zbog posljedica izloženosti dimu i lakših opekotina", naveo je Tadić.

Požar je prijavljen u 8.50 časova, a na teren je izašlo 11 vatrogasaca-spasilaca sa tri vozila.